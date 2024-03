Continua con grande successo di pubblico nel Palazzo Mazzarino a Palermo, la mostra immersiva intitolata “il Mondo di Klimt”. Per i visitatori fino al prossimo 5 maggio, la possibilità di effettuare uno straordinario viaggio nell’universo di Gustav Klimt. Un esaltante percorso interattivo presentato dalla Olympo Cdc Holding che, nello storico edificio di via Maqueda 383 (a 100 metri dal Teatro Massimo) sta conquistando, giorno dopo giorno, i visitatori provenienti da tutto il mondo, nel segno dell’affascinante universo del famoso pittore austriaco considerato uno dei più significativi artisti della secessione viennese. Un’esperienza totalizzante divisa tra il reale e il virtuale, alla ricerca di emozioni nuove insieme all’opportunità di aprire la mente a sensazioni mai provate prima. Per i partecipanti, grazie alla tecnologia VR, l’eccezionale opportunità di immergersi a 360° nei colori e nelle atmosfere dell’artista viennese, vivendo all’interno dei quadri stessi. Con il supporto degli oculus, strumento di ultimissima generazione per il mondo virtuale, si potrà rivivere tutto l’incanto degli scenari che hanno ispirato l’arte di Klimt. Le sue opere prenderanno vita in vividi dettagli attraverso un percorso che comprende anche una mostra fotografica in cui si potrà gustare in pieno tutto il senso e la profondità di un’arte impareggiabile insieme ai dettagli privati del personaggio Klimt. Ancora, in esposizione anche due meravigliosi abiti gioiello legati ai soggetti dei famosi dipinti. I prezzi dei biglietti sono: dal lunedì al venerdì, intero 12 euro; bambini e over 65, 10 euro più family pack per tre persone 33 euro. Sabato, domenica e festivi, intero 14 euro, bambini e over 65, 11 euro. La manifestazione immersiva è pronta per interagire con l’osservatore accompagnandolo per mano tra i colori e i meandri psicologici di uno degli artisti più amati e famosi di tutti i tempi. Orari d’ingresso dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 e per i festivi, sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 21.00. Infoline 3342766118





Luogo: Palazzo Mazzarino, Via Maqueda , 383, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.