Continuano gli eventi a Villa Belvedere dove dallo scorso 21 luglio ha preso il via la rassegna “Serate serene in anfiteatro”, organizzata da Afoca, associazione folkloristica carinese. Giorno 11 agosto, alle 21, a salire sul palco sarà la compagnia Skenè di Marsala che porterà in scena “Maria Antonietta – Capitolo 22”. Un atto unico in dialetto siciliano e in parte anche in italiano che vede protagonista la regina Maria Antonietta. nelle prime scene si trova in Plase de la Revolution per l’esecuzione capitale.



Sabato 12 agosto il protagonista della scena invece sarà Ernestomaria Ponte con il suo “3, 2, 1 Boomer – Sono A-Social”. Lo spettacolo mette in scena l’ironia e la frustrazione che si celano dietro al rapporto con la tecnologia e l’inevitabile “gap” tra le vecchie e nuove generazioni. Le musiche sono eseguite da Toni Greco, Corrado Nitto, Vincenzo Castello e Davide Puccio.

Il divertimento è assicurato.

L’ingresso ad entrambi gli eventi è a pagamento. Il biglietto costa 5 euro ed è acquistabile su Liveticket.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.