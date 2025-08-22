Manca meno di una settimana all’attesa terza edizione, al Tempio di Segesta, di “TalkinJazz”, la tre giorni dedicata alla musica di qualità organizzata dall’Associazione per l’Arte, con il contributo dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e realizzata in collaborazione con il Parco Archeologico di Segesta. Tre giorni di concerti – il 28, 29 e 30 agosto – in un posto unico al mondo con nomi illustri del panorama jazzistico nazionale e internazionale in cui a conversare con i musicisti sarà l’istrionica attrice e cantante palermitana Serena Ganci. Anche quest’anno l’edizione ha una finalità sociale, realizzata grazie a una convenzione stipulata dall’Associazione per l’Arte con la Diocesi di Trapani.

Questo il programma delle tre serate, che inizieranno alle ore 21:

28 AGOSTO – RITA MARCOTULLI TRIO (Rita Marcotulli – Piano, Ares Tavolazzi – Contrabbasso, Israel Varela – Batteria)

Un viaggio avventuroso l’incontro con Rita Marcotulli, alla ricerca di tanti suoni che rimandano al jazz, al flamenco, alla musica araba e indiana. Non potrebbe essere altrimenti con una artista che ha alle spalle tantissime collaborazioni con Pat Metheny, Pino Daniele, Peter Erskine, Dewey Redman, Enrico Rava, Richard Galliano. Con lo stesso Pino Daniele, Rita Marcotulli ha largamente collaborato dedicandogli poi un intero album (“A Pino”).

Israel Varela è messicano, abile e raffinato compositore, batterista, e cantante dalla sorprendente e ricca musicalità. La sua originalità e il suo stile distintivo gli hanno permesso di esibirsi con una moltitudine di artisti famosi come Pat Metheny, Charlie Haden, Mike Stern, Yo-Yo-Ma, Victor Bailey, Abe Laboriel, Pino Daniele, Diego Amador, Karen Lugo e molti altri.

Ares Tavolazzi si collega immancabilmente alla cruciale, spregiudicata esperienza sonora degli AREA; ma nel curriculum del contrabbassista ferrarese ci sono anche collaborazioni con Eugenio Finardi, Lucio Dalla, Francesco Guccini, Paolo Conte e Stefano Bollani. Tavolazzi, con la sua esperienza, è il valore aggiunto che completa il viaggio sonoro di questo progetto.

29 AGOSTO – KURT ROSENWINKEL TRIO (Kurt Rosenwinkel – Chitarra, Dario Deidda – basso, Gregory Hutchinson – Batteria)

La seconda serata tinge la kermesse di internazionalità ai più alti livelli prevedendo l’esibizione di Kurt Rosenwinkel, uno dei più amati e influenti chitarristi del mondo, da molti considerato il chitarrista più notevole e futuribile della sua generazione, con un timbro che tocca le più profonde corde del cuore e con la sua romantica visionarietà non ancora del tutto analizzata, ha contribuito a creare la nuova forma del jazz sin dagli anni 90.

Kurt si presenta in compagnia dell’amatissimo bassista salernitano Dario Deidda, al suo fianco da decenni anche nelle sue esibizioni negli Stati Uniti e di un altro fuoriclasse americano, il batterista Gregory Hutchinson.

30 AGOSTO – FLAVIO BOLTRO QUARTET meets EILEENA DENNIS (Flavio Boltro – Tromba, Eileena Dennis – Voce, Salvatore Bonafede – Piano, Mauro Cottone – Contrabbasso, Joe Santoro – Batteria)

L’ultima sera il Festival omaggerà Flavio Boltro, sessantatreenne trombettista torinese che a partire dalla fine degli anni 80 è stato tra i musicisti italiani di primissimo piano e che per anni è stato membro del sestetto di Michel Petrucciani sino alla sua prematura scomparsa e dei Lingomania con Roberto Gatto, Maurizio Giammarco, Furio Di Castri e Umberto Fiorentino. Stefano Di Battista, Joe Lovano, Paolino Dallaporta, Rosario Bonaccorso, Gino Paoli, Danilo Rea, Billy Higgins, Jimmy Cobb e molti altri ancora.

Boltro sarà affiancato dal collaudassimo Trio di Salvatore Bonafede, Mauro Cottone e Joe Santoro, e ospiterà l’espertissima vocalist inglese di colore Eileen Dennis, cantante di grande comunicatività e dalla bella voce, sul solco delle grandi interpreti della vocalità nera.

Il costo del biglietto per assistere ai concerti è di 6 euro: la vendita avverrà attraverso la piattaforma on-line Eventbrite. Prenotazione su https://www.associazioneperlarte.it/prenota/

