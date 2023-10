Presentato, nella giornata di martedì 24 ottobre 2023, al Comune di Canicattini Bagni, capofila del sub Distretto Socio Sanitario AOD “Valle dell’Anapo” dei Comuni dell’area montana della provincia di Siracusa, il progetto TEEN (Training, Education, Empowerment, Networking), finalizzato ad attivare interventi di sostegno a giovani con carriere scolastiche fragili e a rischio NEET (non studiano e non lavorano) contrastando la povertà educativa nel territorio di competenza dei Comuni montani aderenti all’Ambito Ottimale di Distretto.

Alla presentazione e all’avvio dell’equipe socio-psico-pedagogica del progetto gestito dalla Coop. sociale Passwork e finanziato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale nell’ambito dell’Avviso Povertà Educativa – Annualità 2022 PNRR, erano presenti con il Vice Sindaco e Assessore alle Politiche Sociosanitarie di Canicattini Bagni, Marilena Miceli, i Dirigenti e Assistenti Sociali dei Comuni dell’AOD “Valle dell’Anapo”, e i Dirigenti degli Istituti Comprensivi partner del progetto, Clorinda Coppa dell’I.C. “V. Messina” di Palazzolo Acreide, Gloriana Russitto dell’I.C. “G.M. Columba” di Sortino e Sebastiano Spiraglia dell’I.C. “G. Verga” di Canicattini Bagni.

Un’azione sociale ambiziosa quella che ha preso il via nel territorio montano, illustrata da Roberta Caruso, pedagogista e referente del progetto TEEN, che ne ha sottolineato le potenzialità attraverso le attività dell’equipe socio-psico-pedagogica, evidenziandone, altresì, la rilevanza nel tessuto territoriale e sociale e le iniziative a favore di giovani e famiglie.

Il progetto, infatti, è destinato agli allievi della scuola secondaria di primo e secondo grado, e coinvolgerà anche le famiglie. Sarà operativo per l’intero anno scolastico e si svolgerà prevalentemente presso gli Istituti scolastici del comprensorio stabilito.

Nel corso dell’incontro è stato il Vice Sindaco di Canicattini Bagni, Marilena Miceli, nel suo ruolo di capofila del sun Distretto AOD, ad evidenziare le ricadute positive in tutto il territorio dell’importante progetto e del servizio dell’equipe socio-psico-pedagogica che è stato avviato.

La psicologa coordinatrice dell’equipe, Monia Scala, ha così presentato i professionisti coinvolti nel progetto, mentre il Presidente di Passwork Sebastiano Scagliano ha illustrato le molteplici opportunità derivanti dall’attivazione di questo strumento innovativo nei Comuni coinvolti.

L’equipe socio-psico-pedagogica del progetto TEEN, composta da professionisti con diverse specializzazioni, tra cui due psicologhe, una assistente sociale, una pedagogista e un mediatore culturale, si focalizzerà su aspetti psicologici e pedagogici, prevenendo e intervenendo in situazioni di insuccesso formativo, povertà educativa, dispersione scolastica, difficoltà e disagio relazionale e di apprendimento.

Promuovendo, altresì, la competenza emotiva, cognitiva e relazionale, fornendo orientamento, e contribuendo al benessere e al pieno sviluppo della comunità scolastica, anche attraverso processi di collaborazione sinergica tra scuola, famiglia e servizi territoriali.

