“Finalmente abbiamo potuto contribuire favorevolmente ed in maniera decisiva a definire la contrattazione decentrata integrativa che aprirà la strada per il riconoscimento dei DEP, della banca ore, dei buoni pasto, orario di lavoro, indennità accessorie. Quello raggiunto è un risultato storico che scrive nuove pagine sul percorso professionale e valoriale delle lavoratrici e dei lavoratori della azienda policlinico universitario di Messina, dopo quasi un ventennio di ultra attività della contrattazione aziendale ferma al lontano anno del 2008. La CISL FP da quando ha messo piede in azienda, in cui la contrattazione era affidata esclusivamente al personale universitario ed alle sigle autonome, si è battuta con forza per il raggiungimento di questo risultato che, grazie alla collaborazione con il direttore generale e il rettorato è stato finalmente centrato.





Tuttavia siamo consapevoli che siano ancora tanti i nodi ancora da sciogliere, ma siamo certi che con nuovi fondi e l’appoggio ancora maggiore da parte dell’assessorato regionale alla salute per quanto riguarda il tetto di spesa (che ci porterà anche verso la stabilizzazione dei precari oltre che verso la proroga finalizzata alla stabilizzazione), la cui scadenza al momento è fissata al mese di ottobre, potremo superare anche questi scogli, affrontando questioni gravose e rimaste insolute come la situazione lavorativa nell’ambito dei blocchi operatori, la mobilità interna e l’attuazione di tutti i regolamenti che rendano trasparenti le procedure per la tutela di tutte le lavoratrici ed i lavoratori. Il primo, decisivo passo, è stato compiuto e per questo ringraziamo sia l’università che l’azienda che hanno portato avanti la definizione della contrattazione decentrata avviando una contrattazione ponte tra quello che è stato il contratto decentrato integrativo universitario 2008 e quello aziendale, il primo da quando la Funzione Pubblica è rappresentativa all’interno del Policlinico universitario di Messina.





Ci sentiamo soddisfatti perché, nel pieno rispetto del nostro Statuto, abbiamo voluto a tutti i costi la contrattazione decentrata integrativa e finalmente siamo riusciti a segnare il cambio di rotta. La stasi della contrattazione sia nel primo livello nazionale che nel secondo territoriale ed aziendale, produce solo effetti negativi al mondo del lavoro.” Lo dichiarano il segretario generale della Cisl Fp Messina Giovanna Bicchieri, Salvatore Feliciotto, dirigente responsabile del dipartimento Policlinico Universitario, Nino Ferrera, segretario aziendale e tutta la rsu e il gruppo dirigente.

