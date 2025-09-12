“Lo sport che crea comunità: 80 anni di Csi in Sicilia” è il tema del convegno che si terrà a Palermo, venerdì 12 settembre, con inizio alle 17,30, nella “Sala delle carrozze” di Villa Niscemi. Dopo i saluti del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e di vari rappresentanti istituzionali, i lavori verranno introdotti dal presidente regionale del Centro sportivo italiano, Salvo Raffa. Previste le relazioni di Michele Marchetti, coordinatore dell’Area Segreteria nazionale e politiche Esg del Csi, Antonino Bianco, direttore del Dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche, dell’esercizio fisico e della formazione all’Università di Palermo, Gioacchino Lavanco, docente ordinario di Psicologia delle comunità all’Università di Palermo, e Vittorio Bosio, presidente nazionale del Centro sportivo italiano.

Luogo: Palermo, Villa Niscemi, PALERMO, PALERMO, SICILIA

