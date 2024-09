La presidente nazionale ReNisa (Rete nazionale degli istituti agrari), dottoressa Patrizia Marini, in collaborazione con i dirigenti scolastici ReNisa Sicilia, Tiziana D’Anna( d.s dell’ I.i.s “Leonardo” sede Mazzei-Giarre) e Domenico Pocorobba, tra le attività previste nell’ambito del G7 Agricoltura-Divinazione Expò 2024, oltre all’area espositiva, dedicata alla diffusione e promozione della cultura enogastronomica, con l’ esposizione dei prodotti tipici e di tutto ciò che rappresenta un’ eccellenza della coltivazione, produzione e trasformazione dei prodotti agricoli destinati all’ alimentazione, all’ industria ed al settore agroalimentare, ospitata presso la suggestiva location del Palazzo del Gargallo, nel cuore di Ortigia, ha organizzato un importante convegno sul tema “Le nuove sfide dell’agroalimentare tra ricerca, storia, innovazione e internazionalizzazione”.

Il convegno è in agenda venerdì 27 settembre, alle 9.30, presso l’aula magna dell’I.i.s “Filadelfo Insolera” di Siracusa, in via Modica n°66.

Ad accogliere i partecipanti, il dirigente scolastico Egidia Sipala, seguiranno i saluti del presidente nazionale ReNisa, dottoressa Patrizia Marini.

“Grande partecipazione – ha detto la presidente nazionale ReNisa, Patrizia Marini- degli istituti agrari di tutta Italia, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia, saranno presenti quasi tutti i dirigenti scolastici, insieme a: docenti, alunni e dsga. Sarà- ha sottolineato- un momento di confronto, di crescita, ma soprattutto sarà un’occasione in cui sarà possibile, per i nostri ragazzi, fare vivere loro un’esperienza mondiale irripetibile. Quindi auspico che tutti possano essere presenti ad Ortigia e partecipare a questo magnifico G7”.

Luogo: IIS LEONARDO , VENETO , 1, GIARRE, CATANIA, SICILIA

