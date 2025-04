Marineo – Consolidata ufficialmente un’ importante collaborazione tra il Conservatorio di Musica Alessandro Scalatti e la Fondazione Culturale Gioacchino Arnone. La firma della convenzione, rappresenta un passo significativo verso la promozione e lo sviluppo delle attività artistiche e culturali nel territorio.

L’accordo mira a favorire l’organizzazione di eventi, concerti, workshop, seminari, conferenze e master-class, nonché a creare opportunità di formazione e crescita per gli studenti dei corsi musicali della fondazione e per la comunità locale e dei paesi limitrofi, grazie a questa collaborazione, la fondazione riceve l’attività di monitoraggio, del livello di preparazione degli allievi, relativa ai corsi attivati dalla scuola, in secondo luogo la stessa scuola di musica diviene sede per le sessioni di esami relativi all’acquisizione dell’attestato di profitto in “Teoria ritmica e Percezione” e “Pratica e Lettura Pianistica” (Propedeutico); si prevede anche l’attivazione di progetti condivisi che valorizzino il patrimonio musicale e culturale del territorio di Marineo, rafforzando il ruolo delle istituzioni nel promuovere l’arte e la cultura come strumenti di coesione sociale.

Il presidente del Conservatorio Alessandro Scalatti M° Mauro Visconti ha espresso entusiasmo per questa partnership, sottolineando come essa rappresenti un’occasione unica per avvicinare i giovani alla musica e alla cultura, e per valorizzare le eccellenze. Dall’altra parte, il presidente della Fondazione Gioacchino Arnone, Prof. Giuseppe Taormina, ha evidenziato l’importanza di collaborazioni simili per rafforzare il tessuto culturale locale e offrire nuove opportunità di crescita alle giovani generazioni.

La convenzione è stata firmata alla presenza del Vicedirettore, M° Giuseppe La Rosa, il Coordinatore, M° Salvatore Palmeri ed il componente del Consiglio Accademico, M° Ignazio Calderone.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.