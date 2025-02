La mostra diffusa “Lux Divina – Lucia di Siracusa, il trionfo della Santità nell’arte”, curata da Dario Bottaro, Alfio Consoli, Alfio Di Mauro, Rita Insolia e Michele Romano e inaugurata in due sedi: la Galleria Regionale di Palazzo Bellomo a Siracusa e la Chiesa del Carmine di Belpasso volge al termine.

Nata in collaborazione con il Circolo Cittadino di santa Lucia e patrocinata dalla Regione Siciliana, l’esposizione nonostante la chiusura nei giorni festivi del Bellomo, ha avuto un enorme successo accogliendo scolaresche, club service, associazioni culturali e turisti diventando un richiamo in un momento in cui si parla di turismo destagionalizzato.

Una grande occasione per Siracusa e Belpasso, ma anche per la Sicilia che ha visto nei due spazi espositivi opere di pregio inestimabile di artisti quali il Ghirlandaio, il Guercino, Filippo Paladini, Giambattista Tiepolo, il Perugino, Fiume e tanti altri.





A una settimana dalla chiusura, che sarà il 2 marzo, i curatori hanno raccontato ieri, nei suggestivi saloni di Palazzo Bufali a Belpasso di come è nata la mostra, si sono soffermati ad analizzare da un punto di vista storico alcune delle opere più importanti e sull’aspetto fondamentale del recupero e della valorizzazione delle stesse come testimonianza culturale e antropologica.

L’incontro che ha visto anche la partecipazione della storica dell’arte Carmela Cappa già nella Sovrintendenza di Catania, è stato un momento per riflettere sulle sinergie tra musei, diocesi e territori che in occasione del 1720° anniversario del martirio di santa Lucia ha visto il ritorno del corpo a Siracusa e il pellegrinaggio delle sacre spoglie in altri luoghi quali Carlentini, Belpasso, Acicatena e Catania. Presente all’incontro anche il giornalista Salvo Di Salvo che ha raccontato da cronista l’esperienza del pellegrinaggio del corpo di santa Lucia.

Al pomeriggio dedicato alla conversazione sono stati presenti Luciano Signorello, presidente della Fondazione Margherita Bufali, gli sponsor partners Giuseppe Condorelli, Industria dolciaria Condorelli e Pippo Floridia, Floridia allestimenti museali.

Si ringraziano inoltre BapS (Banca Agricola Popolare Siciliana), Igm Rifiuti Industriali Srl.

Luogo: Palazzo Bufali, Via Roma, 219, BELPASSO, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.