Nuova sede per il Centro per l’impiego di Corleone, nel Palermitano. I nuovi locali si trovano in via Giuseppe Verdi, negli ex uffici della sezione distaccata del Tribunale di Termini Imerese. Il direttore del Cpi di Palermo, Giovanni Vindigni, e il sindaco di Corleone, Walter Rà, hanno siglato un contratto di comodato d’uso gratuito, attraverso il quale il Comune mette a disposizione i locali ritenuti idonei allo svolgimento delle attività e dei compiti del Centro per l’impiego.

“Dopo diversi anni e varie trattative – dichiara l’assessore al Lavoro, Nuccia Albano – il Centro per l’impiego di Corleone avrà nuovi locali che possono rappresentare un passo avanti significativo nella promozione dell’occupazione e nel supporto alle persone in cerca di lavoro, contribuendo a creare un ambiente più favorevole per lo sviluppo professionale e personale. Investire in centri per l’impiego moderni e funzionali è un segnale chiaro dell’impegno delle istituzioni nella lotta alla disoccupazione, per favorire il benessere economico della comunità”.

Il Cpi di Palermo provvederà, attraverso le risorse previste dal Pnrr, ad adeguare i locali e renderli funzionali alle attività che verranno svolte: prevenzione della disoccupazione di lunga durata, promozione dell’accesso al lavoro attraverso la realizzazione di azioni di informazione, orientamento e consulenza; facilitazione dell’incontro domanda e offerta di lavoro; consulenza alle imprese; sostegno all’inserimento delle persone con disabilità, delle donne e degli altri soggetti che presentano particolari difficoltà di integrazione individuali e/o sociali nel mercato del lavoro.

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18.

