Nuovi interessanti scenari per lo sviluppo turistico di Corleone. Il presidente del Cidma e sindaco Walter Rà ha raggiunto un accordo tra il Centro Internazionale di Documentazione sulle Mafie e del Movimento Antimafia e la Tui (Tourism Union International), uno dei più grandi gruppi che opera nel settore del turismo a livello internazionale. Grazie a questa intesa, da maggio a ottobre la Tui organizzerà un tour settimanale a Corleone dedicato a turisti principalmente francesi, inglesi e tedeschi. La tappa principale di questa escursione, che partirà da Cefalù, sarà il Cidma.

La Tui, che ha il suo quartier generale ad Hannover, in Germania, ha circa 400 hotel e resort in 35 Paesi del mondo, 17 navi da crociera, 1.200 agenzie di viaggi, 130 aerei. Si tratta dunque di uno dei maggiori players in ambito turistico e verosimilmente potenzierà l’attività del Cidma che, dalla metà dello scorso anno, ha raggiunto numeri davvero significativi.



Con un totale di 9.393 visitatori, rispetto al 2023 in cui erano stati 7.355, è stato registrato un incremento del 27% di presenze. Ad esempio, ad ottobre 2023 le visite erano state 432, mentre nello stesso mese del 2024 sono state ben 1.112.



Sono stati accolti turisti provenienti da oltre 60 Paesi (compresi Australia, Perù, Kuwait e Mongolia), con una prevalenza di Germania, Inghilterra, Stati Uniti e Francia.



Nell’estate del 2024 sono stati più di 1.000 gli studenti di tutte le regioni italiane che hanno visitato il Cidma. Importanti inoltre i progetti portati avanti, come la Summer School di Archeologia medievale, in collaborazione con il Cisc, l’istituto di ricerca spagnolo, e la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo.



“L’accordo con la Tui – afferma il sindaco Rà – rappresenta un’ulteriore straordinaria opportunità per far conoscere anche al di fuori dei confini nazionali il Cidma, che si conferma così punto di riferimento culturale e turistico per Corleone, oltre che simbolo della lotta alla mafia. Proseguendo su questa strada, il Cidma diventerà sempre più tappa imprescindibile per chi desidera comprendere i valori della legalità e della memoria collettiva”.



