L’I.i.s. “Leonardo” di Giarre, grazie alla preziosa disponibilità del dottor Angelo Scarpignato, propone un corso di “autodifesa” per studentesse e docenti (max 20 unità), presso i locali della palestra di via Veneto n°91, in orario pomeridiano, completamente gratuito. Le lezioni inizieranno sabato 28 febbraio e continueranno il 7,14 e 21 marzo dalle 15 alle 16.30.

Durante il corso verranno insegnate tecniche per difendersi in situazioni di pericolo che aiutano a sviluppare una mentalità più forte e resiliente. Attraverso la presentazione di tecniche di difesa, verranno consolidati il senso di autostima e la sicurezza in sé stessi.

La scelta di inserire la difesa personale (antiaggressione femminile) nei percorsi didattici deriva dal fatto che la scuola rappresenta un contesto ottimale per la prevenzione di situazioni di rischio per soggetti rientranti in fasce d’età critiche e verso le quali è legittimo nutrire una particolare sensibilità.

Attraverso una migliore percezione del proprio corpo, le partecipanti conosceranno modalità di difesa in un’ottica di educazione civica e di educazione alla legalità.

Comportarsi educatamente, con rispetto nei confronti degli altri, mantenendo la calma, significa essere in grado di evitare o di gestire senza danni situazioni di confronto verbale o di scontro fisico che possono capitare a chiunque, in qualsiasi momento. Il programma affronta ogni aspetto della sicurezza, partendo dall’arma fondamentale per imparare a riconoscere ed evitare le situazioni di rischio: la prevenzione. In questa prima fase le allieve imparano a valutare il potenziale rischio; vengono infatti analizzate svariate situazioni (in treno, in auto, in casa, in strada). Il secondo step è la “difesa verbale”, alle allieve verrà insegnato ad usare la voce, insieme ad un’adeguata postura, per scoraggiare l’aggressore e nel contempo attirare l’attenzione di eventuali passanti.

L’obiettivo principale del corso è quello di fornire alle iscritte gli strumenti necessari per acquisire le tecniche relative alla disciplina della difesa personale, anche nei suoi contenuti etici ed educativi. Il corso sarà tenuto dal dott Angelo Scarpignato posturologo, biomeccanico,chinesiologo , masso-idroterapista, cintura nera I Dan WJJF, cintura nera V Dan Judo FIJLKAM, cintura nera VI Dan Judo PGS e dalla dottoressa Concetta Zanghì, laureata in scienze erboristiche ed esperta in Jeet kune do.

Il dottor Angelo Scarpignato e tutti i professionisti del suo staff, offrono a tutte le studentesse, studenti e docenti dell’I.i.s “Leonardo”, la possibilità di prenotarsi per la “GIORNATA DELLA POSTURA”, con screening posturale, esame baropodometrico, consulenza nutrizionale, campane tibetane e benessere psico fisico , sabato 29 marzo, dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 18:30, presso lo studio ChiPos. Il controllo e gli screening sono completamente gratuiti, previa prenotazione.

Giarre, 11.02.25 U.S/P.T





Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 1, GIARRE, CATANIA, SICILIA

