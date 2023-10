La chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio “La Martorana” oggettivamente è uno dei più famosi monumenti di Palermo, meta di continuo turismo e incessante oggetto di ricerca per studiosi di tutto il mondo. Ma una lettura che privilegiasse esclusivamente l’aspetto storico o culturale rimarrebbe gravemente insufficiente in quanto si arresterebbe alla “superficie” senza giungere alla vera essenza della “Martorana”. Infatti essa è, prima di tutto, la forma visibile di un’autocoscienza credente che l’ha ideata, progettata e realizzata affinché al suo interno la fede potesse trovare lo spazio per la sua celebrazione (la liturgia) e la forma per la sua visibilità (le icone). Al fine di offrire elementi per questa “seconda” lettura viene offerto il presente corso di cui vengono indicati: contenuti, destinatari e calendario.

Contenuti:

– Il principio architettonico: la fede dei primi sette concili ecumenici.

– La struttura liturgica bizantina: l’anticipazione dei cieli nuovi e della terra nuova tra “il già” e il “non ancora”.

– I programmi iconografici: la visibilità dell’Invisibile.

Destinatari:

Gli incontri sono comunque aperti a tutti, specialmente alle guide turistiche, ai cultori del mondo bizantino (storia, cultura e arte), agli studenti di Teologia, agli studenti dell’Accademia di Belle Arti, eccetera.

Calendario:

venerdì 13 – 20 – 27 ottobre 2013 ore 18:00 presso la Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio, “la Martorana”, di Palermo. Ingresso libero.

Relatore:

Gli incontri saranno tenuti da padre Filippo S. Cucinotta, OFMCap, docente emerito di teologia cattolica orientale della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista”.

Il corso rientra tra le iniziative organizzate nell’anno giubilare degli 880 anni di fondazione della Chiesa che risale al maggio 1143.

Luogo: Chiesa della Martorana , Piazza Bellini, 3

Data Inizio: 13/10/2023

Data Fine: 27/10/2023

Ora: 18:00

Artista: 3 incontri, ogni venerdì

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.