La Cosedil Saturnia Acicastello non riesce a ribaltare il risultato di Gara 1 e viene eliminata dai Playoff del campionato Credem Banca Serie A2 2024/2025. La squadra siciliana lotta in tutti i parziali, vince il primo set, spreca un set point nel terzo e cinque punti di vantaggio nel quarto, ma alla fine si arrende al Gruppo Consoli Sferc Brescia, che si impone per 3-1. Dopo la sconfitta della scorsa settimana in casa dei lombardi, gli uomini di Montagnani non riescono nell’impresa di allungare a Gara 3. Ora la stagione prosegue con la Del Monte Coppa Italia A2, dove la Cosedil Saturnia affronterà Campi Reali Cantù. Il primo turno, ottavi di finale, si giocherà al meglio delle tre gare, mentre gli eventuali quarti saranno in gara secca sul campo della squadra meglio classificata in regular season.

LA PARTITA

Paolo Montagnani conferma la formazione dell’andata disponendo Davide Saitta palleggiatore opposto a Manuele Lucconi, Luka Basic e Will Rottman sulla diagonale di posto quattro, Nicolò Volpe e Filippo Bartolucci al centro e Simone Orto libero,

Zambonardi invece continua a dover rinunciare al regista Tiberti, infortunatosi dopo una paio di scambi nella gara di andata, confermando dunque la fiducia al giovane Bonomi, schierato il linea con Bisset, Cominetti e Cavuto schiacciatori, Tondo ed Erati coppia centrale e Hoffer nel ruolo di libero.

Primo set

Partenza equilibrata, con Lucconi e Bartolucci protagonisti nel primo allungo (7-5). Brescia risponde con Cavuto e Bisset, che portano gli ospiti avanti 14-16. Montagnani gioca la carta doppio cambio con Bernardis e Argenta, e la mossa funziona: proprio Argenta sigla il sorpasso e poi firma un monster block che costringe Brescia al time-out (21-18). Nel finale, Bartolucci mura Cavuto e chiude il set sul 25-21.

Secondo set

Parziale che s’inizia all’insegna dell’equilibrio. Brescia accelera a metà parziale (8-10), ma il muro di Volpe su Bisset e un attacco di Lucconi rimettono tutto in pari. I lombardi però sfruttano qualche errore dei padroni di casa e allungano (15-17). Montagnani ferma il gioco, Cosedil Saturnia Acicastello accorcia (20-22) ma Brescia torna immediatamente a spingere aggiudicandosi il parziale.

Terzo set

Brescia parte forte (1-4), i padroni di casa reagiscono e si riportano a ruota (5-6). Il nuovo allungo ospite (9-13) costringe Montagnani al time-out, ma la reazione locale arriva solo nel finale: Basic e Saitta guidano la rimonta fino al 18-18. Il finale è tiratissimo, si va ai vantaggi, ma Brescia annulla un set point e chiude sul 25-27.

Quarto set

I castellesi sono efficaci in avvio di quarto parziale, con Lucconi e Bartolucci che guidano i compagni sul 11-6. Zambonardi ferma il gioco per registrare le intese dei suoi in campo e Brescia reagisce, recuperando punto su punto fino al 14-14. Nel finale, un attacco di Bisset spiana la strada al break decisivo dei lombardi, che si impongono 21-25, chiudendo la serie.





TABELLINO

Cosedil Saturnia Acicastello-Gruppo Consoli Sferc Brescia 1-3 (25-21; 21-25; 25-27; 21-25)

Cosedil Saturnia Acicastello: Basic 15, Rottman 9, Argenta 9, Volpe 3, Lucconi 16, Bartolucci 12, Saitta 4, Orto (L), Bernardis 0, Bartolini 0, Lombardo (L). Ne: Bossi. All. Montagnani.

Gruppo Consoli Sferc Brescia: Erati 8, Cavuto 18, Bonomi 0, Tondo 8, Cominetti 12, Bisset 14, Hoffer (L), Raffaelli 0. Ne: Tiberti, Cargioli, Franzoni, Bettinzoli, Manessi. All. Zambonardi.

Durata set: 28’, 28’, 35’, 28’.

Arbitri: Gaetano Antonio e Ciaccio Giovanni.





