La Commissione Ammissione Campionati della Lega Pallavolo Serie A ha terminato l’esame dei documenti presentati dai Club per l’iscrizione all’80° Campionato di Serie A Credem Banca e nell’elenco inviato alla Federazione Italiana Pallavolo per la ratifica dell’ammissione ufficiale c’è anche la Cosedil Saturnia Acicastello.

Pollice in sù dunque per la presenza della Saturnia nella lista delle 14 squadre di volley maschile italiane che prenderanno parte alla competizione di A2, competizione in cui la Saturnia è la società più a Sud d’Italia, mentre Prata Pordenone quella più a Nord, in mezzo Virtus Aversa (CE), Atlantide Pallavolo Brescia, Libertas Brianza Cantù (CO), Cuneo Sport 2018, Virtus Volley Fano (PU) (Neopromossa), Pallavolo Macerata (Neopromossa), Pallavolo Franco Tigano Palmi (RC), (Richiesta acquisizione titolo da Lupi Santa Croce), Volley Pineto (TE), Delta Volley Porto Viro (RO), Porto Robur Costa 2030 Ravenna, Volley Tricolore Reggio Emilia, Emma Villas Vitt Siena.

“Si tratta di un atto formale che attendevamo da giorni e arriva in un mese per noi importantissimo – spiega il presidente Luigi Pulvirenti -, abbiamo quasi definito il roster, mancano ormai solo gli ultimi dettagli, siamo alla vigilia del lancio ufficiale della campagna abbonamenti e stiamo lavorando all’arrivo dei giocatori in Sicilia, mentre la società tutta lavora in vista dell’avvio di stagione”.

I calendari verranno ufficializzati il prossimo giovedì 18 luglio nel corso del Volley Mercato, appuntamento annuale che vede riuniti a Bologna dirigenti e staff dei club di Serie A per una tre giorni di corsi d’aggiornamento, tavoli di confronto e approfondimenti di vario genere, che prenderà il via il 16 luglio.

