Domani, sabato 21 dicembre 2024, Cosedil Saturnia Acicastello in trasferta a Porto Viro per la tredicesima giornata di Campionato di volley maschile di Serie A2 Credem Banca 2024/25.

Nel match, che chiude il girone di andata, i biancoblu sfideranno Delta Group Porto Viro, una squadra che conta tra le sue fila molti giovani di prospettiva e che occupa la settima posizione in classifica, con all’attivo sei vittorie, tra cui quelle contro Ravenna e Pordenone.

Anche se reduce da tre sconfitte di fila, la squadra guidata da Daniele Morato non è dunque assolutamente da sottovalutare.

I nero-fucsia possono contare sulla forza esplosiva del giovane opposto Arguelles, sulla classe di Pedro Henrique Ferreira Silva, passando per l’esperienza di Morgese e Sperandio. Dall’altra parte della rete anche un ex biancoblu, Filippo Santambrogio, che l’anno scorso, nella stagione in Superlega, ha indossato la maglia della Saturnia.

“Questa settimana abbiamo lavorato per prepararci alla partita contro Porto Viro e contiamo di tornare con una vittoria per poter festeggiare il Natale con un gusto diverso. – esordisce così coach Camillo Placì alla vigilia del match -. Porto Viro è una squadra ostica in casa, che gioca bene, ma noi dobbiamo andare lì con la consapevolezza di tornare a casa con una vittoria. Abbiamo tanto da dimostrare e dobbiamo tenere alta l’attenzione per tutta la durata della partita.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.