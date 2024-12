Si scioglie consensualmente il contratto tra Cosedil Saturnia Acicastello e il libero Francesco Pierri.

La Società ringrazia il giocatore che, per due stagioni, grazie al suo impegno e alla sua professionalità ha contribuito al cammino della squadra nel suo anno in SuperLega e in questo Campionato di Serie A2 di volley maschile.

Pierri, che ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia della Cosedil Saturnia, ha sciolto il suo contratto di comune accordo con la dirigenza. A lui l’augurio per un buon proseguimento di carriera.

