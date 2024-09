Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Messina, con il suo rappresentante Francesco Pagano, ha organizzato un’assemblea pubblica, per un confronto sui temi della Costituente voluta dal presidente Giuseppe Conte. L’appuntamento è per martedì 3 settembre alle 19 alla Sala Ovale del Comune di Messina.

L’assemblea è aperta agli iscritti al Movimento, ai simpatizzanti e agli elettori che in questa prima fase della Costituente possono dare il loro apporto, per indicare i bisogni, gli obiettivi strategici e i cambiamenti organizzativi del Movimento.

La Costituente è “una bellissima sfida, un’occasione di vero confronto e partecipazione per rinnovare l’azione politica del Movimento”, “il più grande esperimento di democrazia “partecipativa” mai realizzato in Europa”, come ha dichiarato il presidente Conte.

Fino al 6 settembre si può dare il proprio contributo attraverso il link https://portale.movimento5stelle.eu/assemblea-costituente/raccolta-bisogni. Ogni contributo va inserito in uno dei filoni tematici predisposti e che si possono consultare al link https://www.movimento5stelle.eu/wp-content/uploads/2024/08/Assemblea-costituente-M5S-Filoni-tematici.pdf.

All’assemblea di martedì prossimo si discuterà, dunque, non solo dell’eventuale modifica della regola del doppio mandato e della figura del garante Beppe Grillo, che sono gli argomenti che in queste ultime settimane hanno avuto ampio spazio sui media.

Importanti per la Costituente sono anche gli altri temi della Carta dei Principi e dei Valori del Movimento 5 Stelle, come Istituzioni e coesione territoriale (ad esempio la necessità di coinvolgere attivamente i cittadini nelle scelte pubbliche; combattere l’astensionismo e la sfiducia nelle istituzioni e nella politica); gli Enti locali (come trasparenza e semplificazione burocratica); Economia, lavoro, impresa (come il diritto e la tutela del lavoro; il sistema di credito); Salute e inclusione sociale (tra cui un sistema sanitario efficiente; un sistema socio-assistenziale più accessibile; la promozione della salute fisica e mentale; combattere le fragilità e l’esclusione sociale; l’attenzione per l’inserimento dei migranti nella società); Giustizia e legalità (come la libertà di informazione; combattere la corruzione e le mafie; un fisco equo ed efficiente, per combattere l’evasione fiscale). Ed ancora, la Transizione ecologica e digitale; Istruzione, università, cultura e informazione; Politiche di genere e diritti civili; “Città 2050” e Pnrr per la sicurezza e la vivibilità nei centri urbani e le politiche per la casa; il Patrimonio naturale; le Politiche giovanili; Infrastrutture e mobilità sostenibile; Organizzazione e strumenti dell’Associazione Movimento 5 Stelle; Codice etico.

Dopo questa prima fase di ascolto, i contributi verranno organizzati su basi omogenee per poi essere presentati nuovamente a 300 iscritti, estratti a sorte su un campione basato su equilibrio di età, genere e provenienza geografica, suddivisi in tavoli di lavoro; gli iscritti e i simpatizzanti che avranno contribuito attivamente nella prima fase; 30 giovani minorenni tra i 14 e i 17 anni; un gruppo di sostenitori non iscritti. La terza fase finale sarà l’assemblea vera e propria, che vedrà la partecipazione di un panel di esperti e la loro votazione mediante consultazione in rete.

