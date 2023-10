Costituito il direttivo della categoria meccanici a Confartigianato Imprese Palermo. Alla guida, Fabrizio Caruso, già presidente. Al suo fianco, nominati Carlo Vitale (vice presidente) e, come consiglieri, Ciro Maurizio Patricola, Daniela Tumminia e Michelangelo Tuzzolino.

Il nuovo direttivo, oltre a rappresentare diverse tipologie di officine, è espressione di diversi comuni della provincia di Palermo. Tra gli obiettivi della categoria, la crescita delle officine, con un sostegno concreto nella gestione dell’attività. Ma anche, spazio alla formazione per guidare i meccanici in tutte quelle incombenze che il sistema impone, in modo da essere in regola ai vari obblighi di legge.

Il gruppo di lavoro ha programmato, inoltre, di affrontare le problematiche che riguardano la modulistica gratuita e uniformata per l’accettazione e la lavorazione delle auto, l’assicurazione specifica per le officine, le convenzioni per i solleciti di pagamento delle fatture. Di particolare importanza, verrà affrontata anche la questione dei rapporti con i ricambisti.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.