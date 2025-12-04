In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, si è svolta presso la sede ACLI di Corso Sicilia 111 l’iniziativa dal titolo “Inclusione e Progresso: Costruiamo insieme una Catania per tutti”, inserita nel tema nazionale promosso dalle ACLI: “Insieme per un Paese accessibile a tutti”

All’incontro hanno preso parte la Prof.ssa Cettina Laudani, delegata dal Rettore dell’Università di Catania, la dott.ssa Maria Grazia Romano, Presidente del Comitato Consultivo del Policlinico di Catania, e l’avvocato Ernesto Pulvirenti dell’Associazione Diritti in Movimento. A moderare l’evento Salvatore Mirabella, segretario ACLI con delega alle fragilità sociali e alla disabilità.





Gli interventi, caratterizzati da un taglio concreto e quotidiano, hanno messo in luce l’urgenza di promuovere una cultura basata sull’abbattimento delle barriere fisiche, sociali e culturali e sulla piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita della comunità. Centrale anche il tema della sanità, definita un elemento imprescindibile per garantire pari diritti e reali opportunità: il diritto alla salute è infatti una condizione essenziale per una vera inclusione sociale.

Particolarmente significative le testimonianze di vita condivise durante l’incontro.

La dott.ssa Enza Vasta ha offerto una riflessione profonda sulle difficoltà quotidiane delle persone sorde, richiamando l’attenzione sull’importanza dell’accessibilità comunicativa.





Il giovane Michele Di Dio, pur consapevole dei propri limiti legati alla disabilità, ha raccontato il suo percorso di crescita e superamento degli ostacoli, sostenuto dalla famiglia. Una storia di resilienza che ha emozionato il pubblico e rappresentato un invito a credere nel potenziale di ogni individuo.

Nel corso dell’evento hanno preso la parola anche altre associazioni, cittadini, professionisti e rappresentanti delle istituzioni, contribuendo a un dialogo aperto e concreto sulle sfide e sulle opportunità per costruire una città realmente inclusiva.





Tra gli obiettivi condivisi: il miglioramento dell’accessibilità urbana, sanitaria e digitale; la tutela del diritto allo studio, al lavoro e alla partecipazione sociale; il potenziamento dei servizi sociosanitari territoriali; il rafforzamento del ruolo delle comunità locali nel garantire pari opportunità; la promozione della collaborazione tra istituzioni, terzo settore e cittadini.

“Costruire una Catania per tutti significa costruire una comunità più giusta, più accogliente e più moderna” – ha dichiarato Salvatore Mirabella di ACLI Catania. “La difesa dei diritti, compreso il diritto alla salute, è il primo passo verso una società più inclusiva.”

L’incontro ha confermato che, attraverso l’impegno congiunto degli attori sociali e della cittadinanza, Catania può diventare un modello di inclusione, capace di valorizzare ogni persona e ogni diversità come risorsa per l’intera comunità.

