Tutto pronto per l’VIII Convegno del Centro Studi e Ricerche sulla Volontà di Bene. Si svolgerà sabato 5 Ottobre 2024. Anche quest’anno la sede prescelta è quella dell’Hotel Bellevue del Golfo, Sferracavallo (Pa). I lavori si apriranno a partire dalle ore 9.30 e si concluderanno alle ore 18.30.

Il tema scelto per l’edizione 2024, in un momento come quello attuale, in cui conflitti e tensioni internazionali hanno raggiunto ancora una volta livelli altissimi, vuole essere un contributo di riflessione per la costruzione di ponti fra esseri umani. Il Convegno, articolato in due sessioni teorico-esperienziali, è un’occasione di confronto e riflessione in gruppo per intuire come contribuire a unire l’Umanità e il Pianeta, e così lavorare insieme per realizzare il Bene comune. Tanti gli interventi previsti e tre i workshop in programma nel pomeriggio. I workshop consentono di sperimentare in gruppo alcuni dei temi proposti nella mattinata, permettendo a tutti i partecipanti di confrontare idee ed esperienze e procedere nel processo di crescita personale e di gruppo.

Il Centro Studi e Ricerche Uriel nasce nel 2011, senza fini di lucro, su iniziativa di un gruppo che da anni è impegnato nello studio e nella ricerca per lo sviluppo della coscienza umana. La conoscenza di sé e l’intuizione dei modelli di una cultura e una civiltà fondate sulla realizzazione del bene comune costituiscono la base della sperimentazione per promuovere e favorire il risveglio e lo sviluppo di una nuova consapevolezza verso se stessi, il gruppo, l’Umanità e l’intero Pianeta. Il lavoro utilizza la prassi della Psicosintesi per promuovere un sistema di vita comune tendente ad armonizzare l’essere umano e a svilupparne gli aspetti transpersonali, integrandolo nel gruppo in un’ottica di attiva partecipazione ai grandi problemi dell’Umanità e di recupero di un corretto rapporto con la Natura e i suoi ritmi.

La sede per le attività residenziali autogestite si trova nei dintorni di Collesano, un borgo di antiche origini sulle pendici delle Madonie. È un casale tra le montagne e il mare, immerso nella bellezza della natura siciliana, progettato e costruito per ispirare e favorire il lavoro di trasformazione della coscienza e di sperimentazione della vita di gruppo.

