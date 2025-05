Il Cous Cous Fest 2025 accende i riflettori sulla prima grande star del suo cast musicale: Fedez sarà in concerto giovedì 25 settembre alle ore 22.30 sul suggestivo palco allestito sulla spiaggia di San Vito Lo Capo, per un live show che promette energia allo stato puro.

Artista tra i più iconici della scena musicale italiana, con 98 dischi di platino, oltre 13 milioni di follower su Instagram e una carriera costellata di successi, Fedez è pronto a far vibrare il pubblico del festival con i suoi brani più amati e le ultime hit, da “Bella Storia” a “La Dolce Vita”, da “Mille” a “Battito”, presentato a Sanremo 2025.





Per chi vuole vivere l’emozione del live sotto palco, da quest’anno è disponibile l’Area PIT: accesso esclusivo a un’area riservata sotto il palco. Il resto della spiaggia, come da tradizione del festival, resterà a ingresso gratuito.

A guidare la giuria di esperti del Campionato del mondo di cous cous, momento centrale del festival, sarà Angelo Mellone, attuale direttore Intrattenimento Day Time Rai.

Intellettuale e volto di riferimento del panorama culturale italiano, con il suo sguardo attento e la sua esperienza, guiderà la giuria del campionato che celebra il cous cous come simbolo di scambio e dialogo tra culture.





Tra i protagonisti dell’edizione 2025 anche Giuseppe “Peppone” Calabrese, volto amatissimo della TV e conduttore di programmi come Linea Verde e Camper su Rai1. Cavaliere al merito della Repubblica, ambasciatore della dieta mediterranea, oste e gastronomo, Peppone porterà al festival la sua passione per il territorio, la cucina e le storie autentiche d’Italia. Al suo fianco tornano Federico Quaranta e Valentina Caruso, già apprezzati conduttori delle scorse edizioni, per raccontare la gara più gustosa e multiculturale dell’anno.

La 28esima edizione del Cous Cous Fest si svolgerà a San Vito Lo Capo (Trapani) dal 19 al 28 settembre 2025, confermandosi un punto di riferimento internazionale per chi ama la cucina, la musica e i valori della condivisione. Un evento che unisce i popoli attraverso il cibo, le storie e la musica, in una delle cittadine più belle del Mediterraneo.





