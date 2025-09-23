Domani, mercoledì 24, il Cous Cous Fest, il festival internazionale dell’integrazione culturale in corso fino a domenica a San Vito Lo Capo entra nel vivo con una giornata ricca di appuntamenti tra musica, gusto e spettacolo. Grande attesa in piazza Santuario per il concerto gratuito di Serena Brancale, una delle voci più originali della scena musicale italiana, capace di unire soul, jazz e sonorità contemporanee in performance travolgenti. L’artista pugliese si esibirà alle 22.30, regalando al pubblico uno show dal forte impatto emotivo e sonoro.





Il programma della giornata prenderà il via già dalla mattina con l’appuntamento dedicato ai più piccoli, il Bia Cous Cous Kids: i bambini, guidati da Andrea Lo Cicero e Gianni Marino (da Masterchef14), prepareranno con le proprie mani il cous cous a partire dalla semola, incocciando e scoprendo storie e sapori che vengono da lontano. A seguire, alle 12:30, il cooking show di Fabrizio Nonis, il Bekèr, mentre alle 18:30 si terrà il talk “Cous cous di pace. Storie di dialogo e cooperazione nel Mediterraneo”, con ospiti, testimonianze, letture e contributi video. Interverranno Francesco La Sala (sindaco di San Vito Lo Capo), la giornalista Sara Giudice, Salvatore Inguí (Finestre sul mondo), Pietro Bartolo (medico ed ex europarlamentare), Mons. Pietro Maria Fragnelli (vescovo di Trapani) e Stefano Pellegrino (capogruppo FI all’Ars). L’incontro, realizzato in collaborazione con Tp24 e RMC 101, si concluderà con la consegna del Gogòl ai nuovi Ambasciatori del sorriso nel mondo.





Alle 21.30 sul palco spiaggia, spazio alla suggestiva Cerimonia dei popoli, con la presentazione degli chef delle otto nazioni in gara. Special guest della serata sarà Lello Analfino.

Il Cous Cous Fest è organizzato dall’agenzia Feedback in partnership con il Comune di San Vito lo Capo, il sostegno della Regione Siciliana (Assessorati del Turismo, dell’Agricoltura e delle Attività produttive), dei main sponsor Bia CousCous e Conad, e degli official Amadori, Corona, Acqua Maniva, Premiati Oleifici Barbera, Kia, Le Stagioni d’Italia, Electrolux, Oro Sicilia, Tenute Orestiadi e UniCredit.

