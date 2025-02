CRAFTWORLD è un programma di formazione della durata di dieci mesi rivolto a 20 ragazze e ragazzi fortemente motivati di età compresa tra i 17 e i 24 anni, alcuni minori stranieri non accompagnati, altri inseriti nel sistema di accoglienza, altri ancora residenti nel territorio palermitano per conto proprio o in famiglia.

La collaborazione con YOLK™ rappresenta per la Zayed Humanitarian Foundation un primo passo per contribuire alla crescita e alla valorizzazione della città di Palermo, attraverso nuove iniziative di inclusione sociale.

Lavorazione del legno, del ferro, design digitale applicato al legno e ai metalli, sartoria e stampa digitale: i quattro progetti formativi offerti grazie alla collaborazione dei partner Associazione Lisca Bianca – Scalo 5B e Cooperativa Sociale Al Revés.





Palermo, 19 febbraio 2025 – Da un’idea di YOLK™, grazie al contributo della Zayed Humanitarian Foundation, nasce CRAFTWORLD, un percorso formativo di dieci mesi che offre ai partecipanti l’opportunità di esplorare il mondo dell’artigianato, sviluppando competenze tecniche e progettuali in un contesto creativo. Il progetto mira a creare nuove opportunità per giovani provenienti da contesti fragili, contribuendo a favorire l’inclusione sociale e l’indipendenza economica. CRAFTWORLD è realizzato in collaborazione con Associazione Lisca Bianca – Scalo 5B e Cooperativa Sociale Al Revés due partner con una lunga e preziosa esperienza di progetti per l’inclusione sociale nel territorio palermitano.





Il progetto

CRAFTWORLD si rivolge a 20 giovani altamente motivati di età compresa tra i 17 e i 24 anni, tra cui minori stranieri non accompagnati, persone inserite nel sistema di accoglienza e residenti a Palermo. Sotto la guida dei partner locali Associazione Lisca Bianca – Scalo 5B e Cooperativa Sociale Al Revés, i partecipanti apprenderanno competenze tecniche e di design in un ambiente creativo attraverso quattro progetti formativi:

Design applicato al legno e ai metalli: un laboratorio che combina progettazione 3D e lavorazione artigianale.

un laboratorio che combina progettazione 3D e lavorazione artigianale. Lavorazione artigianale del legno e dei metalli: un’esperienza pratica guidata da esperti artigiani.

un’esperienza pratica guidata da esperti artigiani. Sartoria: un corso di tecniche di cucito tradizionale per apprendere le basi del cucito a mano e a macchina.

un corso di tecniche di cucito tradizionale per apprendere le basi del cucito a mano e a macchina. Stampa su tessuto: un corso sulle tecniche di stampa digitale per promuovere la sostenibilità nel mondo della moda.





Un impegno per Palermo

La partnership con YOLK™ segna la prima iniziativa della Zayed Humanitarian Foundation a Palermo, in linea con la sua più ampia missione di sostegno all’inclusione sociale, alla sostenibilità, all’imprenditorialità e allo sviluppo urbano.

“CRAFTWORLD riflette la missione di YOLK™ di fornire ai giovani provenienti da contesti vulnerabili competenze tangibili per costruire un futuro più luminoso. Grazie al sostegno della Zayed Humanitarian Foundation e all’esperienza dei nostri partner locali, Associazione Lisca Bianca – Scalo 5B e Cooperative Sociale Al Revés, i partecipanti intraprenderanno un viaggio personale e professionale, che gli garantirà la possibilità di fare scelte consapevoli per il loro futuro.” afferma Clementina Cordero di Montezemolo, Fondatrice di YOLK™

Il progetto non si limita a insegnare un mestiere, ciascun partecipante è infatti affiancato da un’orientatrice, mediatori culturali e tutor esperti che li seguiranno passo dopo passo, fornendo supporto umano e professionale. Inoltre, grazie a una “dote educativa”, ogni giovane avrà accesso a risorse utili per il proprio percorso, come abbonamenti ai mezzi pubblici o strumenti di lavoro.

“Alla Zayed Humanitarian Foundation crediamo nella promozione di opportunità sostenibili che diano potere agli individui e alle comunità. La nostra collaborazione con YOLK™ e i partner locali a Palermo riflette il nostro impegno per l’inclusione sociale e lo sviluppo delle competenze. Attraverso CRAFTWORLD, ci proponiamo di fornire ai giovani gli strumenti necessari per dare forma a un futuro più luminoso per loro stessi e per le loro comunità”. Dr. Mohammed Ateeq Al Falahi, Direttore Generale, Zayed Humanitarian Foundation





YOLK™

YOLK™ è un ente del terzo settore che affronta il problema delle disuguaglianze educative in Italia. Dal 2017 YOLK™ promuove un accesso paritario agli stimoli educativi per permettere a bambine e bambini, ragazze e ragazzi di esprimere la differenza che ognuno/a di loro può fare nel mondo. I progetti di YOLK™, localizzati principalmente a Roma e Palermo, sostengono la crescita educativa in termini di esperienze secondo quattro diversi format: Extracurricular Activities, Yolk Labs, Summer Schools e Yolk Future. Con l’aiuto di una solida rete di professioniste e professionisti, YOLK™ offre un approccio innovativo all’apprendimento caratterizzato da esperienze educative non formali, creative, sportive, di orientamento e di ascolto condotte da giganti di vari settori per trasformare il tempo libero in occasioni di crescita e stimolo. L’obiettivo finale: consentire a ogni YOLKIE di costruirsi un futuro più luminoso. Per maggiori informazioni visita: https://weyolk.org Segui su Instagram: @weyolk Segui su Linkedin: https://www.linkedin.com/company/weyolk/





Zayed Humanitarian Foundation

La Zayed Humanitarian Foundation è un’organizzazione filantropica dedicata a promuovere iniziative umanitarie, lo sviluppo sociale e la sostenibilità in sintonia con l’eredità visionaria dello sceicco Zayed bin Sultan Al Nahyan. Attraverso iniziative strategiche nel campo dell’istruzione, dell’assistenza sanitaria, della conservazione dell’ambiente e dell’empowerment delle comunità, la fondazione si impegna a creare un cambiamento positivo e duraturo negli Emirati Arabi Uniti e nel mondo. Impegnata a promuovere l’innovazione e la cooperazione, la Fondazione collabora con istituzioni pubbliche, ONG e leader del settore privato per affrontare le sfide sociali più urgenti e costruire un futuro più sostenibile e inclusivo. Per maggiori informazioni qui ZayedCHF o sui social media: Instagram: @ZayedCHF | Twitter/X: @ZayedCHF | LinkedIn: Zayed Chariatble & Humanitarian Foundation Facebook: Zayed Foundation





Associazione Lisca Bianca

L’Associazione Lisca Bianca è un ente del terzo settore, nato nel 2014 dall’incontro di giovani professionisti appartenenti a differenti ambiti con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale e lavorativa di persone a rischio di marginalità sociale, attraverso il restauro di Lisca Bianca II, una delle imbarcazioni simbolo della cultura mediterranea nel mondo. L’associazione dal 2014 realizza attività di promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e delle persone più fragili, fa attività di velaterapia e vela solidale con il veliero Lisca Bianca frutto di un restauro condotto da persone in condizione di fragilità. Lisca gestisce inoltre Scalo 5B, spazio di oltre 1.000 mq all’interno del Polo Fieristico del Mediterraneo di Palermo concesso in comodato d’uso dal Comune di Palermo, dove si agisce per la tutela e valorizzazione dell’artigianato di qualità attraverso l’impiego di nuove tecnologie, favorendo percorsi formativi rivolti a giovani in condizione di svantaggio e l’avvio all’autoimprenditoria. Persegue finalità di solidarietà sociale, promozione e applicazione dei diritti umani. Promuove e gestisce attività di formazione culturale e professionale dei giovani con particolare attenzione alla loro inclusione socio-lavorativa. Promuove la nascita di iniziative di autoimprenditoria e cooperazione nelle aree depresse e nelle fasce a rischio di svantaggio sociale, attraverso iniziative che favoriscano il reinserimento sociale e lavorativo di soggetti in condizione di marginalità sociale: minori e adulti inseriti nel circuito penale, tossicodipendenti, disabili fisici e psichici, migranti.

Per maggiori informazioni visita: https://www.liscabianca.com/ Segui su Instagram: @liscabianca_ E-mail: info@liscabianca.com





Cooperativa Sociale Al Revés

Fondata a Palermo nel 2012, la cooperativa Al Revés si occupa di economia circolare nel settore tessile e inserimento socio-lavorativo per persone in situazioni di fragilità. La cooperativa nasce dall’inquietudine creativa e professionale di chi fa da anni lavoro sociale e dall’istanza etica di rispondere creativamente all’esigenza di cambiamento di chi ha sperimentato sentimenti di disperazione e cerca una via di riscatto. Ad oggi ha preso in carico più di 200 persone, offrendo percorsi di educazione all’autoimprenditorialità, orientamento professionale e opportunità occupazionali. Già dal nome, una locuzione di lingua ispanofona che significa “al contrario”, Al Revés indica la scelta del cambiamento, il ribaltamento del punto di vista con cui guardare a se stessi e la propria esistenza per acquisire una nuova visione del mondo e del proprio posto nella società. Oltre che di inserimento lavorativo la cooperativa si occupa di abbigliamento sartoriale, riciclo tessile, abbigliamento vintage e di seconda mano e stampa digitale diretta su tessuto. Una seconda vita per le cose e per le persone. Segui su Facebook: Sartoria Sociale E-mail: info@coopalreves.it

Luogo: Palermo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.