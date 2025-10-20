Nota congiunta delle associazioni sulla tutela e la fruizione pubblica dei Crateri Silvestri dell’Etna

Le associazioni regionali firmatarie – AIGAE Sicilia, Federescursionismo Sicilia, Lagap nazionale, Circolo Etneo di Legambiente, AssoGuide e Natura Sicula Onlus – seguono con attenzione l’evolversi della situazione riguardante i Crateri Silvestri dell’Etna, a seguito delle recenti decisioni e discussioni avviate dal Comune di Nicolosi.

I Crateri Silvestri rappresentano un simbolo del territorio etneo, un luogo di alto valore naturalistico, culturale e identitario, storicamente fruibile liberamente da cittadini, visitatori e professionisti del settore escursionistico.

La loro accessibilità pubblica costituisce un elemento fondante dell’offerta turistica e della valorizzazione sostenibile dell’Etna.

Le associazioni firmatarie ritengono fondamentale che qualsiasi decisione riguardante la gestione o la proprietà dei Crateri Silvestri: garantisca la tutela ambientale e paesaggistica del sito; preservi il diritto di libero accesso a un bene collettivo da sempre vissuto come patrimonio comune; e preveda il coinvolgimento attivo delle associazioni di categoria e degli enti di tutela ambientale.





Accogliamo con favore l’annuncio della Commissione Consiliare d’Indagine proposta dal Comune di Nicolosi e auspichiamo che venga garantita la massima trasparenza nelle verifiche sulla proprietà e sull’uso pubblico del sito.

L’Assemblea Regionale Siciliana IV commissione “AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITÀ” ha convocato le Associazioni firmatarie a partecipare alla riunione prevista per mercoledì 22 ottobre 2025 alle ore 11.30 per discutere in merito l’introduzione di un ticket a pagamento per l’accesso ai suddetti Crateri.

Le associazioni si rendono disponibili a collaborare con le istituzioni per individuare soluzioni condivise, sostenibili e coerenti con la missione di tutela e valorizzazione del territorio etneo.





Le Associazioni firmatarie:

AIGAE Sicilia – Coordinamento Regionale

Federescursionismo Sicilia – Coordinamento Regionale

AssoGuide

LAGAP NAZIONALE

Legambiente Circolo Etneo

Natura Sicula Onlus

