Il Sindaco di Solingen, Tim Kurzbach, in visita a Trappeto. “Non è la prima volta – ha spiegato il primo cittadino di Trappeto Santo Cosentino – che il Sindaco di Solingen ci viene a trovare, così come diverse volte sono andato anch’io nella città tedesca. C’è una profonda amicizia fra le due comunità, dove vivono tanti trappetesi emigrati in Germania. Ringrazio il mio collega tedesco, l’associazione Amicizia italo-tedesca Solitalia e la Fondazione di Comunità Gerd Kaimer per la partecipazione economica che ha contribuito alla realizzazione dell’effigie della Madonna di Fatima, collocata di fronte la Chiesa Madre, nell’omonima piazza, e riqualificata grazie ai contributi regionali. Noi abbiamo voluto donare un’immagine in miniatura della stessa opera che sarà sistemata ad Ohligs (Solingen) in onore dei nostri concittadini emigrati lì. Ringrazio sempre per il sostegno il deputato regionale Marco Intravaia, il parroco Don Filippo Caiola e tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione”.

La comunità si è preparata ad accogliere la rappresentanza della città tedesca dispiegando il meglio delle tradizioni e della capacità di accoglienza dei siciliani: dalla Pro Loco, al gruppo folkloristico Cocciu D’Amuri, ai tamburinari con le majorette, alla banda musicale, a ogni risorsa locale ha reso speciale questa giornata di scambio e collaborazione che crea un ponte ideale e culturale fra Trappeto e Solingen.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.