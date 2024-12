MAZARA DEL VALLO 30 NOVEMBRE 2024 – Cresce l’attesa per la XV Half Marathon Mazara, gara valida quale quinta ed ultima prova del circuito internazionale Running Sicily-Trofeo Mini, in programma domani (domenica 1 dicembre) con partenza ed arrivo nel Lungomare Mazzini. Sui 21,097 Km. di un percorso cittadino da ripetersi 3 volte si assegneranno anche i titoli regionali Master di Maratonina.. La manifestazione, inserita nel Calendario Nazionale FIDAL livello Bronze, è organizzata dall’Asd Atletica Mazara, presieduta da Salvatore Piccione.

In programma domani, pure, la Vivi Mazara sui 7 Km. e sempre sulla stessa distanza, una Walkthon a fine ludico motorio con complessivi 600 atleti al via (compresi coloro i quali prenderanno parte alla non competitiva).

Alla partenza (fissata per le 9.30) ci saranno amatori provenienti, oltre che da tutte le città siciliane, anche da Veneto, Emilia Romagna, Valle d’Aosta, Toscana e Lombardia. Al via anche Calogero Giovanni De Simone che il prossimo 10 dicembre festeggerà 89 anni, mentre il più giovane è il ventenne Fabio Rino Ambrogio.

La XV Half Marathon Mazara sarà decisiva per il successo finale nel Running Sicily-Trofeo Mini. Dopo 4 prove, tra le donne guida la classifica a squadre la Trinacria Palermo davanti alle maltesi dell’Evolve Endurance club e alla Palermo Running, mentre tra gli uomini è in testa l’Evolve Endurance che precede la Sicilia Running Team ed il Team David. (nr)





