Crescere all’estero, come affrontare i mercati internazionali nell’era dell’instabilità globale

Il prossimo 4 ottobre, IMIT (Italian Managers for International Trade, https://www.assimit.it/), la principale associazione italiana che raggruppa i manager per l’internazionalizzazione, in collaborazione con l’Università di Palermo, organizza il convegno dal titolo “Crescere all’estero, come affrontare i mercati internazionali nell’era dell’instabilità globale”.

Le aziende siciliane, molte delle quali operano nei settori chiave del made in Italy, sempre apprezzato in tutto il mondo, come l’agroalimentare, il turismo, l’artigianato e la moda, possono trarre enormi benefici dagli export manager che, con i loro strumenti e le specifiche competenze, possono definire un’adeguata strategia internazionale. Il manager per l’Internazionalizzazione, infatti, assume un ruolo cruciale in questo processo colmo di sfide ed opportunità nell’era dell’instabilità globale. Questi professionisti del commercio internazionale rappresentano una figura professionale indispensabile per lo sviluppo delle aziende che mirano a crescere e prosperare nei mercati internazionali. La loro capacità di navigare attraverso le complessità del commercio globale, di mitigare i rischi e di sfruttare le opportunità emergenti, rende questa figura un elemento chiave per il successo aziendale. Investire in un export manager qualificato ed esperto può fare la differenza tra il semplice sopravvivere e il prosperare in un panorama economico sempre più competitivo e dinamico

Sarà un momento di confronto alla presenza, fra gli altri, del Presidente nazionale di IMIT Andrea Bonardi, il Professore Ordinario di Diritto Comparato Salvatore Casabona, il Professore Associato di Economia Aziendale Federico Cosenz, il Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale Luca Lupi ed altri specialisti senior del commercio internazionale. Sarà l’occasione per evidenziare come l’Export Manager può certamente rappresentare un volano per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale.

Saranno affrontati i seguenti temi:

1. Adattamento e Flessibilità: Monitorare costantemente i cambiamenti del mercato e adattare le strategie di esportazione di conseguenza.

2. Digitalizzazione: Implementare tecnologie digitali per migliorare l’efficienza operativa.

3. Sostenibilità: Promuovere pratiche commerciali sostenibili che possano attrarre i consumatori sempre più attenti alle questioni ambientali e sociali.

4. Formazione e Sviluppo: Investire nella formazione continua per rimanere aggiornati sulle ultime tendenze e normative internazionali, garantendo una gestione efficace e conforme delle operazioni di export.

Luogo: Università di Palermo, Via Maqueda, 172, PALERMO, PALERMO, SICILIA

