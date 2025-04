Il 16 maggio a Palermo, l’ANCI Sicilia riunirà i 391 comuni dell’Isola per un’assemblea particolarmente importante che avrà come obiettivo quello di portare al centro del dibattito nazionale la sempre più drammatica crisi finanziaria e strutturale degli enti locali.

Si farà il punto sui vincoli finanziari, sulla carenza di personale e sui servizi essenziali sempre più difficili da garantire ai cittadini.

Nel corso dell’Assemblea Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’Associazione dei comuni siciliani, introdurranno anche temi che riguardano l’impossibilità da parte dei comuni di approvare i bilanci nei tempi previsti (nel 2025 ben 179 amministrazioni comunali sono state commissariate), le difficoltà di svolgere funzioni e competenze senza personale adeguato e in assenza di risorse finanziarie appropriate, fino ad arrivare ai diritti negati ai cittadini tra cui spiccano asili nido, servizi sociali e sicurezza urbana.

All’assemblea dell’ANCI Sicilia parteciperanno il presidente e il segretario generale dell’ANCI, Gaetano Manfredi e Veronica Nicotra assieme ad altri autorevoli esponenti delle istituzioni tra cui: il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, Andrea Messina, assessore regionale alle Autonomie locali, Salvatore Pilato, presidente della Corte dei Conti – sezione Sicilia, Paolo Peluffo, presidente aggiunto Corte dei Conti – sezione Sicilia, Salvatore Bilardo del MEF e Andrea Ferri, capo area Finanza locale e Catasto ANCI.

L’incontro a Roma

Proprio questa mattina il presidente Amenta e il segretario generale Alvano, hanno incontrato Gaetano Manfredi e Veronica Nicotra per un confronto sui contenuti dell’assemblea del 16 maggio.

“L’occasione sarà un proficuo momento di dibattito per porre al centro dell’attenzione un tema prioritario, quello di garantire che i Comuni svolgano efficacemente le loro funzioni anche in situazioni di carenze di personale qualificato e assenza di risorse finanziarie adeguate” dichiara il presidente Anci e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che aggiunge “Una situazione che non è un mero problema amministrativo e che, in talune realtà come la Sicilia, dove le difficoltà strutturali e le peculiarità del contesto socio-economico acuiscono ulteriormente le problematiche descritte, ha un impatto ancora più severo sulla qualità della vita dei cittadini.

“Abbiamo condiviso la necessità di avviare, in occasione della prossima assemblea regionale del 16 maggio, una specifica iniziativa sul “caso Sicilia“ in considerazione della condizione particolarmente anomala sul piano delle crisi finanziarie e in termini di carenze di risorse umane e delle ricadute su funzioni e servizi in favore dei cittadini” ha spiegato Paolo Amenta, presidente Anci Sicilia.

I lavori dell’Assemblea: Si svolgeranno a partire dalle 10 all’Hotel San Paolo Palace di Palermo) saranno moderati da Gianni Trovati, giornalista de Il Sole 24 Ore.

Il 16 e il 17 maggio si svolgerà anche la XIV assemblea nazionale ANCI Giovani – Aula Magna della Facoltà di Ingegneria- Università di Palermo (edificio 6, Viale delle Scienze).

Per l’importanza dei temi trattati l’ANCI Sicilia rivolge ai sindaci e a tutti gli amministratori locali un caloroso invito a partecipare.

Per partecipare all’Assemblea ANCI Sicilia https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOKvNyplc6bxco-PfvYE50oJYn8D3gU9PrS1HVsIKWL-IZbg/viewform

Per partecipare all’Assemblea ANCI Giovani

https://www.anci.it/a-palermo-il-16-e-17-maggio-la-xiv-assemblea-nazionale-di-anci-giovani/

