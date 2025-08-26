Martedì 2 settembre alle ore 11.00, presso la Prefettura di Catania, i parlamentari regionali Lidia Adorno del Movimento 5 Stelle e Ismaele La Vardera di Controcorrente, insieme a Francesco Sanfilippo, Presidente del Dipartimento Disabilità Controcorrente, incontreranno il Prefetto Pietro Signoriello.

L’appuntamento accoglie la richiesta di confronto avanzata lo scorso agosto dai due esponenti ARS, causa il persistere delle gravi criticità che interessano l’ODA. In particolare: il mancato pagamento delle retribuzioni ai lavoratori (alcuni dei quali hanno avuto accesso al Banco Alimentare) e la forte compromissione dei servizi socio-sanitari ai disabili, con rischio di interruzione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).





Al termine dell’incontro, alle ore 12.00 dello stesso giorno, si terrà una conferenza stampa presso la sede ARS di Catania, in via Etnea 73, per illustrare gli esiti dell’incontro con il Prefetto di Catania e le iniziative che saranno intraprese a tutela dei lavoratori e degli utenti.

