Palermo, 25 giugno 2025 – A meno di una settimana dalla richiesta avanzata dalle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, si è svolta l’audizione presso la V commissione legislativa permanente “Cultura, Formazione e Lavoro” dell’Assemblea Regionale Siciliana, presieduta dall’onorevole Fabrizio Ferrara, in merito alla grave crisi che attraversa l’Ipab “Palagonia” di Palermo.



Le sigle sindacali, rappresentate rispettivamente da Michele Morello (Fp Cgil) Marcello Terzo (Cisl Fp) e Gianni Borrelli (Uil Fpl), hanno illustrato la drammatica situazione dell’ente, già emersa nel corso dell’ultimo incontro con il commissario straordinario, Felice Crosta.

Al centro della discussione, il futuro occupazionale dei 17 lavoratori e le prospettive di risanamento dell’Ipab.



All’audizione hanno preso parte anche l’assessora alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro, Nuccia Albano e lo stesso commissario Crosta.

“Durante il confronto – riferiscono i sindacati – è stato evidenziato come, grazie all’importante patrimonio immobiliare dell’ente, vi siano concrete possibilità di evitare la liquidazione coatta, puntando invece su un percorso di risanamento finanziario. Fondamentale in questo senso è stato l’accordo dei lavoratori, che, con grande senso di responsabilità hanno accettato una riduzione dell’orario lavorativo, deliberata in assemblea sindacale la scorsa settimana”.



Sono stati inoltre esaminati alcuni aspetti del disegno di legge regionale n. 896 sul riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia, evidenziando la necessità di apportare adeguamenti che tengano conto della specificità e della realtà delle Ipab siciliane.



Le organizzazioni sindacali esprimono soddisfazione per l’attenzione ricevuta e fiducia nel percorso intrapreso dal commissario Crosta, sottolineando “la determinazione e il senso di responsabilità dimostrato dalle lavoratrici e dai lavoratori”.



La V Commissione ha preso l’impegno di calendarizzare, subito dopo la pausa estiva, una nuova audizione per monitorare l’evoluzione della situazione.









Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.