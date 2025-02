Da bambino prodigio della musica a imprenditore. In mezzo la malattia, la depressione, l’ambiguità sessuale e probabilmente l’avere perso il treno del successo.

Il cantante palermitano Cristian Imparato si confessa in toto e senza pregiudizi nella seconda puntata di Lo Sperone podcast, nel corso dell’intervista rilasciata ai conduttori Gioacchino Gargano e Luca Ferrito, disponibile su YouTube e Spotify.

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=z9QI4DdjXPU





«Confesso qui per la prima volta – ha raccontato Imparato, che nel 2009, ad appena 14 anni divenne popolarissimo con la vittoria del talent Mediaset “Io Canto – che la mia carriera si è interrotta a causa del morbo di Chron. Una malattia che avrò per tutta la vita e, tra le tante conseguenze, mi ha portato alla depressione. Oggi sono un imprenditore che si occupa di bellezza e in particolare di dermopigmentazione».

Lo Sperone podcast nasce da una idea di Gioacchino Gargano con lo speaker di Radio Time Luca Ferrito. Il titolo è un omaggio a un quartiere di Palermo, ma anche allo “sperone” come oggetto capace di pungolare e stimolare l’intervistato come si fa con i cavalli.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.