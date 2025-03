La presidente del Mig, il movimento italiano per la gentilezza, Natalia Re, esprime solidarietà al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo le critiche che gli sono state rivolte da parte di alcuni esponenti russi e si unisce all’appello lanciato da Giorgio Re e Roberto Daneo, Founding Partners di “We Plan” per esprimere solidarietà al Capo dello Stato. I promotori invitano tutti i cittadini che vogliono esprimere solidarietà a Mattarella a far sentire la propria voce, inviando un messaggio all’Ambasciatore russo in Italia, S.E. Alexey Paramonov, per manifestare pieno sostegno alle posizioni del Presidente Mattarella, sottolineando la necessità di difendere con fermezza i valori democratici che hanno garantito stabilità e progresso all’Europa nel dopoguerra, nel pieno rispetto dei diritti umani.”Anche noi come Mig- spiega Natalia Re-non potevano che condividere questo appello per esprimente solidarietà al nostro presidente Mattarella che ho avuto il piacere di incontrare in occasione della cerimonia di Agrigento Capitale della Cultura e che ringrazio per l’impegno profuso a difesa dei valori fondanti dell’Europa e per un futuro di pace che si costruisce, come ha ribadito lui stesso oggi nel suo discorso a Gorizia, sulla democrazia che rappresenta il vero anticorpo alle lusinghe dei nazionalisti”.

