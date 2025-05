Prima seduta di Consiglio, sabato, per il nuovo Ordine degli Assistenti sociali di Sicilia (Croas Sicilia) eletto lo scorso 9 aprile. Durante la seduta inaugurale, come previsto dal regolamento, è stato rinnovato il vertice dell’Ordine: Giuseppe Ciulla, 61 anni, direttore dell’Ufficio di servizio sociale per i minorenni di Palermo e docente universitario a contratto, è stato riconfermato presidente all’unanimità.

Votata all’unanimità anche la proposta di Ciulla per l’Ufficio di Presidenza così composto: vice-presidente Mariella Spoto, 66 anni, formatrice, vice direttore della Scuola di servizio sociale e presidente uscente della Fondazione degli Assistenti Sociali, proveniente dalla provincia di Catania; segretario Maria Concetta Storaci, 65 anni, della provincia di Siracusa, già segretario del Consiglio nazionale dell’Ordine dal 2012 al 2018 e vicepresidente del Croas Sicilia nell’ultimo mandato, con esperienza nel Terzo settore e nella formazione; e tesoriere Davide Nicolosi, consigliere uscente, in servizio al Comune di Racalmuto in provincia di Agrigento.

“L’impegno continua sulla strada del programma definito quattro anni fa e declinato in azioni concrete contro la precarietà e per la centralità della professione”, dice Giuseppe Ciulla. Il presidente ha anche annunciato la nascita di un Osservatorio sulle politiche minorili e giovanili. “Il rischio di devianza a partire dall’adolescenza sarà tra le priorità di questa consiliatura– aggiunge Ciulla -. Gli episodi di violenza a cui abbiamo assistito ad Avola e a Monreale, richiedono un impegno deciso e corale di analisi per trovare nuove strategie di intervento. In accordo con tutto il Consiglio abbiamo deciso di dar vita ad un nuovo gruppo di lavoro, un Osservatorio sulle politiche minorili e giovanili di cui facciano parte assistenti sociali impegnati in tutti gli ambiti: dagli Enti locali alle Asp, agli Uffici della giustizia, al Terzo settore. Un organismo che possa relazionarsi con le Istituzioni del territorio in un confronto costante”.

Il Croas Sicilia tornerà adesso a riunirsi nelle prossime settimane per definire la composizione delle Commissioni e dei gruppi di lavoro e la delibera istitutiva dell’Osservatorio.

Insieme a Ciulla e ai consiglieri dell’Ufficio di presidenza, compongono il Consiglio regionale dell’Ordine gli assistenti sociali specialisti: Concetta Caraffa, 54 anni, assistente sociale dell’Asp di Siracusa nell’area dipendenze patologiche; Paolo Di Venti, 64 anni, dirigente Servizio sociale professionale Asp di Enna; Maria Mantegna, 67 anni, docente universitario a contratto ed ex assessore ai servizi sociali del Comune di Palermo; Angelo Palermo, 66 anni, consulente Terzo settore della provincia di Caltanissetta; Stefano Papa, 52 anni, direttore Uepe Agrigento – area ‘Adulti e Giustizia di Comunità’; Carmela Procopio, 33 anni, in servizio al Comune di Milazzo (Me). E gli assistenti sociali: Nunzio Alizzio, 49 anni, in servizio al Comune di Catania e con un passato nel privato sociale; Maurizio Alleri, 46 anni, in servizio al Comune di Palermo; Antonella Casablanca, 45 anni, dipendente dell’Asp di Messina; Luana Li Voti, 37 anni, in servizio all’Asp di Trapani; Gina Massari, 47 anni, libero professionista impegnata nel Terzo settore, della provincia di Ragusa.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.