OGGETTO: Croce Rossa Italiana Comitato di Alcamo, organizza l’evento “Un Posto in Prima Fila”.

In occasione della festa dedicata a Maria Santissima dei Miracoli, Patrona di Alcamo, il comitato locale della Croce Rossa organizza “Un Posto in Prima Fila”, un servizio destinato agli anziani e alle persone con disabilità motorie che volessero assistere alla processione di giorno 21 in Piazza Castello.

Previsto, a richiesta, il bus-navetta: tutti coloro fossero interessati ad usufruire di tale servizio potranno contattare il responsabile dell’attività al numero 338 6605021 (Gabriele).

I volontari della Croce Rossa provvederanno al trasporto gratuito degli utenti interessati presso la postazione allestita in piazza Castello e, al termine della processione, li riaccompagneranno a casa.

Un momento di condivisione dei momenti di fede e tradizione che unisce l’intera comunità e favorisce il raggiungimento di obiettivi collettivi: primo fra tutti l’inclusione sociale.





