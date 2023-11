“Cronaca giudiziaria, deontologia professionale e rapporti tra organi di informazione e procure della Repubblica”. È questo il tema del corso di formazione organizzato da Assostampa Siracusa in collaborazione con l’Ordine regionale dei Giornalisti di Sicilia in programma domani, venerdì 17

novembre, a partire dalle ore 16 nell’aula di Corte d’Assise del Tribunale, in viale Santa Panagia. Relazioni affidate al Procuratore della Repubblica di Siracusa, Sabrina Gambino, all’avvocato penalista del foro di Catania, Tommaso Tamburino, al giornalista-vice segretario di Assostampa

Sicilia, Roberto Leone, e moderate dal giornalista siracusano Francesco Nania.



L’appuntamento di domani, fortemente condiviso sin dall’inizio dalla stessa Presidente del Tribunale, Dorotea Quartararo, – presente domani insieme al segretario provinciale di Assostampa Prospero Dente e al tesoriere dell’Ordine regionale dei Gionalisti Salvatore Di Salvo – si inserisce in

un programma di iniziative che, nei prossimi mesi, cercheranno di centrare i punti di maggiore criticità della professione giornalistica.



La riforma Cartabia, tra garanzie degli indagati nei procedimenti penali e il diritto di cronaca, i rischi di discrezionalità nella sua applicazione, è l’argomento del primo appuntamento. Alla presenza degli stessi rappresentanti delle forze dell’ordine – grazie al Questore, ai

comandanti dei Carabinieri e della Guardia di Finanza – si discuterà su come affrontare le modalità di comunicazione tra procure ed investigatori da un lato e gli operatori dell’informazione dall’altro, insieme ai doveri dei giornalisti in tema di cronaca giudiziaria.

