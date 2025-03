Martedì 25 marzo 2025, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso l’Auditorium Concetto Marchesi di Palazzo della Cultura a Catania la Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali presenta “Cultura al digitale. Visioni, strategie e opportunità per gli enti locali“, un’iniziativa di formazione rivolta agli Istituti e ai luoghi della cultura, ideata e promossa in collaborazione con ANCI Sicilia. L’appuntamento ha il patrocinio del Comune di Catania.

Realtà virtuale, multimedialità, gamification e intelligenza artificiale sono solo alcuni degli strumenti che gli Istituti e i luoghi della cultura possono usare per sperimentare nuovi modelli di valorizzazione del patrimonio culturale.

L’incontro rappresenta una occasione di confronto, approfondimento e formazione per gli Enti locali che intendano, attraverso la trasformazione digitale, rigenerare e ampliare le modalità di relazione con i pubblici, le comunità e i territori, in una prospettiva che combini innovazione, accessibilità e sviluppo territoriale.

Dopo i saluti istituzionali di Marcello Minuti per la Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali, di Paolo Amenta per ANCI Sicilia e del Sindaco di Catania Enrico Trantino, il programma prevede due sessioni di approfondimento, una sugli strumenti innovativi per la trasformazione digitale degli istituti e dei luoghi della cultura e l’altra sulle strategie e le pratiche per l’innovazione digitale nei musei.

La Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali e ANCI Sicilia coinvolgeranno i partecipanti all’incontro in una riflessione per sviluppare un percorso di accompagnamento degli istituti e dei luoghi della cultura siciliani nel processo di trasformazione digitale del patrimonio culturale.

L’incontro inaugura l’attività dell’Hub Sicilia di Dicolab. Cultura al digitale, il sistema formativo promosso dal Ministero della Cultura – Digital Library nell’ambito del PNRR Cultura 4.0, realizzato dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali e finanziato dall’Unione europea – Next GenerationEU. L’Hub sarà gestito da Etna Hitech in collaborazione con Coplus.

L’Hub Sicilia è parte di una rete di 10 hub che diffondono sul territorio nazionale una ricca e differenziata offerta di formazione gratuita e certificata, rivolta ai professionisti e agli operatori del sistema culturale e dedicata ai temi della trasformazione digitale del settore.

Il programma è disponibile al seguente link: https://www.anci.sicilia.it/wp-content/uploads/Programma_Cultura-al-Digitale_Catania-25-marzo-1.pdf.

Ingresso fino a esaurimento posti, con registrazione al link: https://bit.ly/3Fi54Nt

Luogo: Auditorium Concetto Marchesi – Palazzo Cultura, Via Vittorio Emanuele II, 121, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 25/03/2025

Data Fine: 25/03/2025

Ora: 09:30

Artista: Anci Sicilia e Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali

Link: https://bit.ly/3Fi54Nt

