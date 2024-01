Il Ministero della Cultura comunica che, durante il periodo natalizio, i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali resteranno fruibili su tutto il territorio nazionale.

Dopo il successo riscontrato dalle aperture del 24-25-26 e 31 dicembre 2023, dall’1 al 6 gennaio 2024, cittadini e turisti potranno visitare le strutture che rimarranno aperte per le festività.

“Gli elenchi delle aperture sono in continuo aggiornamento – lo rende noto l’UGL Creativi tramite il suo Segretario regionale della Sicilia, Filippo Virzì – ma speravamo di vedere anche la Sicilia nell’elenco dei musei aperti dal primo al sei gennaio 2024, ad oggi nulla di fatto da una verifica effettuata, la Sicilia non è presente, abbiamo aspettato prima di dare la notizia ma da un ulteriore verifica nel sito ufficiale del Ministero della Cultura, mentre un’altra isola fa la sua parte come la Sardegna la nostra sta a guardare, la cultura dunque può attendere malgrado i numerosi turisti presenti in Sicilia”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.