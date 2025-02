Scuola, Flc Cgil. “Soddisfatti a metà. Bene per i lavori all’impianto di riscaldamento della Loi. Ma l’amministrazione ci deve ancora una risposta sulla gestione personale Asacom”



Palermo 13 febbraio 2025 – “Apprendiamo con soddisfazione dell’avvio dei lavori per risolvere definitivamente il problema del riscaldamento guasto del plesso Emanuela Loi, dell’istituto Boccadifalco-Tomasi di Lampedusa. La Flc Cgil, che non smette di incalzare l’amministrazione con l’elenco dei disagi che segnalano i presidi, ha sollecitato gli interventi di riparazione definitiva dell’impianto di questa scuola continuamente, per più di due anni. Prendiamo atto che l’amministrazione comunale finalmente si sta adoperando per risolvere il problema”. Lo dichiara il segretario generale Flc Cgil Palermo Fabio Cirino, a proposito della scuola nota alle cronache pe il caso dell’alunna che si sentì male per il freddo in classo nel gennaio del 2023.

“Se su questo fronte registriamo un passo avanti, con rammarico non possiamo dire la stessa cosa su un altro fronte da noi più volte sollevato – osserva Fabio Cirino -Attendiamo ancora una risposta dall’amministrazione comunale sul problema della gestione del personale Asacom, gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità nelle scuole secondarie di primo grado. In questi mesi, la gestione di questo personale è stata in capo alla responsabilità dei dirigenti scolastici e dei dirigenti dei servizi amministrativi, anche se si tratta di personale non alle loro dirette dipendenze”.

Sul tema, il 10 gennaio si è tenuto un tavolo presso l’Usr Sicilia, con Comune, sindacati e ufficio scolastico regionale e territoriale.

“Nel verbale d’accordo, che noi abbiamo già sottoscritto, il Comune si impegna a gestire interamente il servizio a partire dal prossimo anno scolastico – aggiunge Cirino – Ma la nostra richiesta prevedeva anche la formalizzazione di un atto di delega a dirigenti scolastici e dsga per il servizio svolto nell’anno in corso senza un accordo o un protocollo consensuale tra le parti. Sulla possibilità di questo atto di delega non abbiamo ottenuto nessun riscontro”.





