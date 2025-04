Una passeggiata semplice sì ma simbolica nel segno di Marisa Leo. Non sarà un ricordo ma la testimonianza vera che “solo insieme si può” diffondere la Cultura del rispetto, la stracittadina non competitiva di 3 km “Cuore a core” che si terrà sabato 26 aprile a Marsala. Promossa ed organizzata dall’ ASD Polisportiva Marsala DOC, presieduta da Filippo Struppa, e da Focus Eventi con il patrocinio del Comune di Marsala, è dedicata a Marisa Leo, la 39 enne di Salemi, la combattente caduta il 6 settembre 2023 per mano dell’ex compagno che non accettava la fine della loro relazione.





Un passo alla volta in memoria di quel sorriso che oggi continua a far rumore, spingendo uomini e donne, giovani e non, all’impegno costante e quotidiano di essere promotori di quella rivoluzione gentile che mette al centro la persona e la sua libertà di scegliere. Oggi troppe volte soffocata. La stracittadina non competitiva che avrà inizio alle h. 17,00 con partenza dal lungomare Boeo (fronte al Monumento ai Mille) s’inserisce nell’ambito della I edizione della più suggestiva corsa su strada internazionale, la SIGEL Marsala Marathon che si disputerà il 27 aprile. << Abbiamo pensato, discusso e, con gioia, velocemente costruito questo momento – dice Filippo Struppa- chiedendo in primis il permesso alla famiglia di Marisa di poter ricordare semplicemente con una passeggiata aperta a tutti, anche ai nostri amici a quattrozampe, questa giovane donna strappata alla vita ed all’affetto dei suoi. L’idea è nata con l’intento di sensibilizzare la nostra comunità riguardo la Cultura del Rispetto della persona umana e dovrà rappresentare un importante momento di condivisione per aspirare ad un mondo di “Rispetto Reciproco” come amava dire Marisa, ma che purtroppo in questi giorni sta avendo una recrudescenza inaudita verso le donne>>.





Il costo della partecipazione è di 5 euro a persona che sarà interamente devoluto alla Marisa Leo Aps. <<L’Associazione Marisa Leo- dichiara Antonia Cammarata, mamma di Marisa e presidente dell’associazione- ha accolto con gratitudine l’invito ricevuto da parte della ASD Polisportiva Doc Marsala a partecipare a un evento di condivisione che si terrà nel centro urbano di Marsala, con una passeggiata lungo un percorso simbolico. Un’iniziativa semplice ma intensa, che ci vede coinvolti anche come genitori dell’amata Marisa. Abbiamo accettato con il cuore, perché questo momento è dedicato a coltivare e diffondere un messaggio in cui Marisa credeva profondamente: “un mondo di rispetto reciproco”. Saremo presenti per ricordarla con amore, ma anche per camminare insieme verso un futuro che abbia al centro la dignità, il rispetto e l’umanità>>.

Luogo: Lungomare Boeo , Lungomare Boeo, 91025 Marsala TP, 3, MARSALA, TRAPANI, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 26/04/2025

Data Fine: 26/04/2025

Ora: 17:00

Artista: ASD Polisportiva Marsala DOC

Prezzo: 0.00

