È online dal 30 agosto 2024 su tutte le piattaforme digitali e social il nuovo videoclip musicale dei Bellamorèa, dal titolo “Curri Vuci” con il libero patrocinio del Ministero della Giustizia, in occasione della Giornata internazionale del detenuto. I Bellamorèa da diversi anni intrattengono con la loro musica le persone più fragili e sole e si esibiscono anche all’interno degli istituti penitenziari della Sicilia.

Il brano nasce da un’idea di Emanuele Bunetto, componente dei Bellamorèa, in occasione del progetto musicale “La musica e il canto per sentirsi liberi”, promosso dal Liceo Secusio di Caltagirone (Catania), è inserito nell’ambito del percorso formativo sociale, riabilitativo, umanistico e psicologico, realizzato all’interno della Casa Circondariale di Caltagirone nei mesi di Ottobre e Novembre 2021. Nel corso del progetto musicale gli ospiti della Casa Circondariale hanno avuto modo di poter scrivere pensieri sulla vita e delle lettere rivolte alle loro famiglie diventati testi recitati del brano. Si parla di libertà, di forza, speranza e amore, di uomini pentiti dei loro errori che scrivono con sofferenza ma con voglia di andare avanti, ricominciare a vivere e a rieducarsi.

Nel videoclip musicale è presente la voce narrante, interpretata dall’attore Gianfranco Jannuzzo e descrive il momento in cui il detenuto, dopo aver scontato la pena, abbraccia la propria famiglia fuori dal cancello dell’Istituto detentivo. Nel videoclip sono raffigurati vari momenti di rieducazione, di seguito elencati. Attori volontari che svolgono servizio alla mensa dei poveri, che puliscono l’ambiente (spiagge, immondizia in montagna e per le strade), che partecipano alle attività come quelle musicali, artistiche e laboratoriali), attore che viene assunto dal datore di lavoro, che abbraccia la propria famiglia, che è in un colloquio psicologico, attori che si esibiscono in teatro e attori che corrono all’aria aperta in un prato.

“Abbiamo potuto conoscere degli uomini che, nonostante gli errori commessi, provano a cambiare la propria vita – dichiarano i Bellamorèa – a noi piace pensare che anche la musica, in qualche modo, possa essere un mezzo per superare difficoltà che la vita, talvolta, può presentare”.

È un duo composto dai fratelli siciliani Emanuele e Francesco Bunetto, cantautori Pop World. Raccontano storie e affrontano diverse tematiche legate al sociale, all’attualità, alla tradizione e alla legalità. Sono ideatori e curatori del progetto denominato “Med World Tour” che mira, attraverso studi e ricerche etnomusicologiche, alla divulgazione, rappresentazione, salvaguardia e valorizzazione della cultura e della musica popolare del Mediterraneo in tutto il mondo e realizzano concerti rivolti agli italiani residenti all’estero.



Dal 2012 al 2022 hanno realizzato concerti in Italia, America, Giappone, Belgio, Germania, Inghilterra, Svizzera, Malta, Francia, Tunisia.

Hanno collaborato con i musicisti: Phil Palmer, Roy Paci, Carlo Muratori, Lello Analfino, Daria Biancardi, Faisal Taher, Mario Incudine e con gli attori Leo Gullotta, Nancy Brilli, Nino Frassica, Tony Sperandeo, Roberto Lipari, Giovanni Cacioppo, Paride Benassai, Lucia Sardo, Gianfranco Jannuzzo, Ernestomaria Ponte, Francesco Benigno, Domenico Centamore, Andrea Tidona e Anna Maria Barbera.

RICONOSCIMENTI

Nel 2021 hanno ricevuto una lettera da parte di Papa Francesco e dal Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella per il loro impegno morale, civile e professionale.

