CUS Catania Calcio, buona, anzi buonissima, la prima. Primo anno di affiliazione alla Figc, prima partecipazione al campionato di Terza categoria ed è subito promozione. ¬Ottiene risultati meravigliosi il progetto che affonda le sue radici nell’Academy calcio avviata al Centro Universitario Sportivo etneo negli anni scorsi a livello giovanile. Un traguardo storico e carico di significato per il CUS Catania Calcio, la prima squadra composta esclusivamente da studenti dell’Università di Catania. Una vera impresa sportiva e accademica che segna un primato nel panorama calcistico italiano. La stagione è cominciata il 2 novembre 2024, con la prima partita del Campionato di Terza categoria.





Un percorso culminato con il secondo posto nella stagione regolare e la qualificazione ai playoff. In semifinale, i cusini hanno sconfitto il Real Eubea con il punteggio di 2-0. L’apoteosi in finale: pareggio 2-2 con la Scordiense, cha vale la promozione in Seconda Categoria, dopo una partita vibrante finita ai supplementari. I cusini hanno sfruttato il regolamento che consente alla squadra con la migliore posizione in classifica al termine della stagione regolare, di imporsi nelle partite dei playoff anche con il pareggio.





La partita

Il primo tempo si chiude sullo 0-0. Segna per il CUS Ayoub su punizione dal limite in avvio di ripresa. La Scordiense pareggia con una rete in mischia a 15’ dalla fine. Nei supplementari, arriva il gol di testa di Palma su corner dalla destra (poco prima lo stesso Palma era andato a un passo dalla marcatura con un altro colpo di testa). Il pareggio degli avversari (che nel frattempo erano rimasti in 10 per un’espulsione) arriva con un tiro dalla distanza a 8’ dalla fine. Ma al triplice fischio si resta sul 2-2 ed è apoteosi CUS Catania, promosso in Seconda categoria.





Il progetto è nato da una forte volontà del delegato del Rettore, Ignazio Barbagallo, supportato dalla Consulta degli Studenti, da diverse associazioni universitarie e abbracciato con convinzione dal CUS Catania. Dopo anni di semina, con tornei interdipartimentali e l’inserimento del calcio nel Palio d’Ateneo, nel 2024 è arrivato il via libera ufficiale del Rettore Francesco Priolo.





“A ottobre – spiega Ignazio Barbagallo, responsabile di sezione – si sono svolti gli open day con oltre 150 partecipanti; da lì è nata una rosa di oltre 30 ragazzi, uniti non solo dal talento ma da un legame umano e universitario forte e autentico. Il calcio universitario – prosegue Barbagallo – non poteva più restare fuori dalla struttura sportiva ufficiale del CUS e questa promozione è il coronamento di un sogno coltivato con fatica e passione. Abbiamo dimostrato che anche una squadra formata solo da studenti può essere competitiva e vincente”.





“Sono felice per l’ottimo risultato raggiunto che i nostri calciatori universitari hanno meritato fin dal primo giorno, per impegno ed entusiasmo – questo il commento del presidente del Cus Catania Massimo Oliveri -. Un plauso va ovviamente ai ragazzi, allo staff tecnico, all’intera sezione e al suo responsabile Ignazio Barbagallo che insieme al consigliere del CUS e dirigente del team Alberto Cigalini, ha creduto in un progetto che si è dimostrato da subito vincente”.





Il capitano Murtada Braima Aglianó, studente di Economia aziendale, e il vicecapitano Manuel Sciuto, studente di Ingegneria gestionale, sono il simbolo di un gruppo eterogeneo, formato da giovani di diversi dipartimenti ma accomunati dalla voglia di rappresentare l’Ateneo anche in campo.

LA SQUADRA DELLA PROMOZIONE, STAFF TECNICO & DIRIGENZA

GIOCATORI:

Portieri

Carmine Cantone – Ingegneria gestionale

Giorgio Pasceri – Scienze motorie

Alessandro Corbo – Scienze della comunicazione

Difensori

Alessio Cavallaro – Ingegneria industriale

Manuel Sciuto (vicecapitano) – Ingegneria gestionale

Murtada Braima Aglianó (Capitano) – Economia aziendale

Matteo Giuffrida – Ingegneria industriale

Luigi Scalzo – Ingegneria informatica

Vito Raffagnino – Ingegneria meccanica

Simone Smirni – Ingegneria elettrica

Giovanni Morello – Filologia classica

Centrocampisti

Gabriele Aidala – Storia, politica e relazioni internazionali

Francesco Mongelli – Internazionalizzazioni delle relazioni commerciali

Gabriele Cannella – Ingegneria edile e architettura

Stefano Camilli – Scienze e lingue per la comunicazione

Giuseppe Pappalardo – Infermieristica

Paolo Rapè – Ingegneria elettronica

Attaccanti

Lorenzo Russo – Scienze motorie

Luca Giacona – Economia aziendale

Simone Palma – Scienze pedagogiche e progettazione educativa

Giuseppe Cunsolo – Finanza aziendale

Elia Bruno – Ingegneria

Chahboun Ayoub – Informatica

Gianluca Galvano – Economia aziendale





STAFF TECNICO:

Giuseppe Calvaruso – responsabile area tecnica

Christian Milluzzo – mister

Paolo Trovato – preparatore atletico

Carmine Cantone – preparatore portieri

Andrea Franceschino – fisioterapista

Ezio Barbagallo jr – team manager

Maurizio Avola – dirigente addetto ufficiali di gara

DIRIGENTI:

Ignazio Barbagallo – responsabile sezione Calcio CUS Catania

Alberto Cigalini – membro consiglio direttivo CUS

