Si è svolto in un clima di grande partecipazione e interesse l’incontro “Vino è Donna – Da baccante a sommelier” (Edizioni Pedrini), ospitato venerdì 9 maggio negli spazi del Circolo velico di Sferracavallo, in occasione della presentazione dell’omonimo volume della giornalista e sommelier Maria Luisa Alberico. Promosso in collaborazione con l’associazione Le Donne del Vino – Delegazione Sicilia e con Fidapa Palermo Mondello, l’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto e approfondimento, intrecciando cultura, simbologia e sensibilità contemporanea intorno al vino e al suo legame profondo con l’identità femminile.

Protagonista della serata l’autrice, che ha presentato un lavoro originale e denso di suggestioni, frutto di una lunga esperienza professionale e personale, che attraversa la storia, il mito e l’antropologia per restituire voce al rapporto tra donne e vino.

Al centro del testo e del dialogo con il pubblico la figura di Dioniso, Dio del vino e signore delle anime, che la tradizione vuole anche “Dio delle donne”. Un’immagine ricca di significati, che richiama ritualità antiche e saperi femminili spesso relegati ai margini, ma oggi oggetto di una rilettura consapevole. Secondo Alberico, la sommelier moderna eredita proprio quel legame arcaico, trasformandolo in empatia, conoscenza, cultura e cura.

Il libro racconta così un ritorno delle donne ai saperi della terra e della trasformazione, dopo secoli di esclusione e marginalizzazione.

Un movimento carico di consapevolezza, che vede nel vino non solo una professione, ma un linguaggio, un simbolo vitale, una forma di relazione profonda e autentica. Durante l’incontro, il dialogo tra l’autrice, Anna Scialabba, presidente di Fidapa Palermo Mondello, e le rappresentanti dell’Associazione Le Donne del Vino – Delegazione Sicilia, ha offerto numerosi spunti concreti e stimolanti. È emerso con chiarezza come le donne siano oggi protagoniste attive in tutti gli ambiti del mondo enologico: dalla produzione alla comunicazione, dalla narrazione al servizio.

Una presenza sempre più riconosciuta, che unisce competenza professionale e sensibilità, e che restituisce al vino una dimensione culturale completa e condivisa. L’iniziativa si è confermata un momento prezioso per affrontare temi ancora poco esplorati, offrendo uno sguardo nuovo sul rapporto tra donna e vino, tra memoria e presente. Un percorso, come suggerisce il sottotitolo del libro, che va da baccante a sommelier e che riconosce nel femminile un contributo decisivo alla cultura del saper bere.

Maria Luisa Alberico è giornalista, docente e sommelier. Già presidente dell’Associazione Donna Sommelier Europa, si occupa da anni di comunicazione enogastronomica e valorizzazione del sapere femminile nel mondo del vino, con un approccio che intreccia esperienza sul campo, ricerca simbolica e riflessione culturale.









Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.