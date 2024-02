Dopo Messina e Agrigento anche i bancari della provincia di Caltanissetta si sono pronunciati favorevolmente e all’unanimità sul nuovo contratto collettivo di lavoro. L’assemblea unitaria, convocata all’Hotel San Miche di Caltanissetta da Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Unisin è stata chiamata a dare il via libera al ccnl dopo che lo stesso era stato firmato lo scorso 23 novembre tra organizzazioni sindacali di categoria e Abi. Oltre ai migliorativi aspetti economici che le lavoratrici e i lavoratori hanno potuto verificare con la retribuzione di dicembre ‘23 vari altri qualificanti fattori sono contenuti nell’intesa. Si va dal Fondo per l’occupazione, alla Formazione, dalla salvaguardia dei diritti sociali, alla riduzione dell’orario di lavoro, dalla Cabina di regia, al Welfare.

“Il buon esito della trattativa – dice il segretario territoriale di First Cisl Agrigento Caltanissetta Enna, Antonio Alessandro – ci lascia soddisfatti. Le assemblee sono un ulteriore fondamentale passo per la definizione della una trattativa che ci ha visti impegnati un anno. Il voto all’unanimità delle colleghe e dei colleghi certifica la bontà della nostra azione sindacale. Portiamo a casa un contratto innovativo che segna una sicura svolta”.

Tra i temi qualificanti dell’accordo anche quello della partecipazione sul quale First Cisl, con il segretario generale Riccardo Colombani, e dai tempi della pubblicazione del manifesto AdessoBanca!, è fortemente impegnata. “E’ un tema del quale bisognerà tenere conto – interviene il segretario generale di First Cisl Sicilia, Fabrizio Greco – demandato alla contrattazione di secondo livello che è strumento fondamentale per regolare la vita delle aziende. E’ un passo innovativo verso un futuro ricco di repentini cambiamenti per il settore bancario che ci chiamano a confrontarci sul contenimento della desertificazione bancaria, sulle pressioni commerciali nonché sull’impatto del processo di digitalizzazione nell’organizzazione del lavoro”.

Le assemblee dei bancari proseguiranno domani a Catania.

Caltanissetta, 7 febbraio 2024





