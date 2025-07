Approda in Liguria il viaggio in bici di Leonardo Cavazzi. Partito da Comiso il 6 luglio scorso, Leonardo Cavazzi ha attraversato sette regioni italiane lungo la costa tirrenica. Dopo la Sicilia ha attraversato Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Toscana e da ieri si trova in Liguria. Leonardo ha già percorso in bici più di 2000 chilometri.

Il progetto denominato “Dal deserto dei Monti Iblei ai ghiacciai delle Alpi” ha ricevuto il patrocinio del Vaticano. Il pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione monsignor Rino Fisichella ha concesso il patrocinio del “Giubileo 2025”.



Giovedì il cicloturista di Comiso è stato accolto Palazzo Doria – Tursi, il municipio a Genova dal consigliere comunale Enrico Vassallo, a nome dell’amministrazione comunale. A Vassallo, Cavazzi ha consegnato il gagliardetto di Comiso e quelli di alcuni comuni che aveva attraversato, Avola e Messina. Ha consegnato anche una piccola pubblicazione storico/turistica edita dal comune di Comiso. Ieri è arrivato a Cosseria, in provincia di Savona, cittadina del Museo della Bicicletta, dove si trova la collezione di Luciano Berruti. Qui è stato accolto dal sindaco Roberto Molinari.



Seconda tappa della giornata a Millesimo, accolto dalla vicesindaco Alessandra Garra e infine è arrivato a Cengio, piccolo centro savonese dove Leonardo Cavazzi ha vissuto per 42 anni, lavorando come dipendente comunale. Qui è stato accolto dal sindaco Francesco Dotta e da numerosi colleghi di lavoro e amici. Momento amarcord insieme a Sergio Marenco, sindaco degli anni in cui Cavazzi ha vissuto a Cengio. Cavazzi ha vissuto così un pomeriggio e una serata nei “luoghi del cuore”. Stamattina è ripartito da Cengio, diretto a Santena, città natale di Camillo Benso conte di Cavour, dove si trova anche la sua sepoltura.



Le prossime tappe saranno in Piemonte e in Lombardia, con tappa finale a Sondrio, sua città natale. Una delle tappe sarà a Sotto il Monte, città natale di Giovanni XXIII. Il viaggio era iniziato da Comiso, città dove attualmente vive, in Sicilia, insieme a Dino Naglieri. Naglieri ha lasciato il viaggio a Gaeta e l’avventura di Leonardo è proseguita in solitaria.

