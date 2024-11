Domenica 24 novembre, alle ore 17,30, nello spazio artistico Roots, in via Borrello, 73, a Catania, va in scena ‘L’aviatore”, prodotto dalla compagnia di Rovereto Collettivo Clochart. Questo spettacolo chiude per quest’anno la rassegna de ‘Il Teatro dei Giganti’, rivolta alle generazioni future e a tutta la famiglia.

L’AVIATORE è una reinterpretazione moderna del celebre libro “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry che trasporta il pubblico in un viaggio straordinario attraverso l’universo, dove ogni pianeta visitato è rappresentato da una scatola nera contenente un oggetto simbolico del protagonista che vi abita. Le scatole nere, veri e propri scrigni di segreti, si aprono sul palcoscenico rivelando un mondo di significati profondi e universali nel quale ogni personaggio, attraverso il proprio simbolo e le proprie azioni, offre una riflessione critica e profonda sui valori e le debolezze della nostra società. Non è solo un semplice spettacolo, ma un viaggio che invita il pubblico a guardare oltre l’apparenza e a riscoprire l’essenza dell’umanità.

Antonella Caldarella e Steve Cable, fondatori de La Casa di Creta – Teatro Argentum Potabile: “Siamo soddisfatti d’aver portato degli spettacoli innovativi, anche se prendono spunto dai classici. L’aviatore è l’ultima rappresentazione teatrale dell’anno, ma siamo già a lavoro per stupire il nostro pubblico per il prossimo anno”.

Vi aspettiamo numerosi!

Per informazioni e prenotazioni chiamare al numero: 353.4304936





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.