Randazzo Srl, società specializzata nella logistica integrata e nella distribuzione merci, con sede a Carini, amplia il proprio perimetro operativo, affiancando alle attività consolidate in Sicilia un piano di crescita nelle regioni Toscana, Liguria e Trentino. Lo fa grazie a un accordo di partnership con InPost Italia, azienda del Gruppo polacco specializzato nei servizi di consegna out of home.

Il progetto prevede l’apertura – a cura di Randazzo srl – di quattro nuove filiali operative che consentiranno di potenziare la capillarità del servizio e di migliorare ulteriormente i tempi e la qualità delle consegne sul territorio. Circa 40 le nuove risorse che saranno impiegate tra driver, magazzinieri, coordinatori e figure operative, contribuendo allo sviluppo economico e occupazionale delle aree coinvolte.





“Grazie a questo accordo, ampliamo concretamente il nostro perimetro operativo” – spiega l’amministratore Salvatore Randazzo. – “Alle attività che da anni portiamo avanti con successo in Sicilia e Calabria, dove operano oltre 300 dipendenti – in ruoli chiave come manager, supervisori, driver e magazzinieri, con una crescita importante della quota rosa– affianchiamo ora il preannunciato piano di crescita della società iniziando dalla partnership con InPost Italia in Toscana, Liguria e Trentino”.

“Siamo davvero felici di lavorare con Randazzo per migliorare la nostra logistica e ampliare la copertura nel nord Italia – commenta Salvatore Russo, Head of Logistics InPost Italia -. Le consegne fuori casa stanno crescendo tanto nel nostro Paese e in tutta Europa, e InPost vuole continuare a essere protagonista, puntando su soluzioni smart. Il nostro obiettivo è offrire ai clienti un’esperienza di consegna sempre più comoda e flessibile, anticipando quello che vogliono e fissando nuovi standard nel settore”.





Di recente, Randazzo Srl ha ottenuto la certificazione ASSE.CO, un riconoscimento che conferma l’impegno costante dell’azienda verso la legalità, la trasparenza e il rispetto delle normative sul lavoro. La società siciliana, attiva da anni nel settore della logistica e della distribuzione, consolida così il proprio ruolo di partner strategico per le grandi realtà, proseguendo il percorso di crescita e innovazione.

InPost Italia, che ha da poco ottenuto il rinnovo della Certificazione ISO 9001:2015 con TUV, ente di fama mondiale riconosciuto quale simbolo accreditato di qualità, sicurezza e sostenibilità, conta su una rete di oltre 9.000 punti in tutta Italia, tra cui 4.000 locker e più di 5.000 InPost Point presso gli esercizi di quartiere, che consente agli utenti di sfruttare al massimo il servizio out of home.

Luogo: CARINI, PALERMO, SICILIA

