La Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group ha sempre di più guadagnato notorie-tà nazionale ed internazionale nel panorama musicale jazzistico, diventando un punto di riferimento per appassionati e professionisti del settore. Grazie alla crescente reputazione del Brass Group e del suo Fondatore e Presidente, M° Ignazio Garsia, sempre più frequentemente brilla la storica Fon-dazione che oramai ha spento oltre 50 candeline, per immergersi nell’atmosfera unica della musica del Nostro Tempo e scoprire la ricca cultura siciliana.

In questo contesto, viene riproposto l’evento straordinario che segna la replica della produzione ine-dita realizzata durante la quinta edizione del Sicilia Jazz Festival promosso dalla Regione Sicilia-na – Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo. Il progetto vedrà nuovamente protagonisti Piero Pelù e alcuni componenti dell’Orchestra Jazz Siciliana con l’Orchestra della Magna Grecia di-retti dal M° Domenico Riina, questa volta sul palcoscenico dell’Oasi Dei Battendieri di Taranto, in occasione del rinomato Medita Festival, giovedì 04 settembre.

La serata vedrà la collaborazione del Brass Group con l’Orchestra della Magna Grecia, un’ICO riconosciuta a livello nazionale. Insieme, gli artisti daranno vita a un’esplosione di musica e arte che unirà le sonorità rock, jazz e sinfonica, promettendo un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti della musica.

Questa straordinaria fusione di generi musicali offrirà agli spettatori l’opportunità di vivere un mo-mento unico, all’insegna della creatività e della passione per l’arte. Siamo certi che il connubio tra la potenza del rock e la raffinatezza del jazz, accompagnato dalla grande tradizione sinfonica, saprà conquistare il cuore del pubblico, divenendo un linguaggio universale capace di unire le persone al di là delle frontiere.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.