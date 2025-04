Giovedì 24 aprile, dalle ore 21.30, da Zō Centro culture contemporanee di Catania ritorna Disclosure, il format musicale condiviso tra il centro culturale catanese e Doremillaro (Sb)Recs, che si distingue per la qualità della proposta artistica e l’impegno nella produzione di eventi live esclusivi. Per il secondo appuntamento della stagione 2024/2025, Disclosure propone il live dell’artista sarda Dalila Kayros, accompagnata dal musicista elettronico Danilo Casti. La serata sarà aperta dai set di Glinca e Panda49. Warmup e after show con i dj set del team di Disclosure ovvero Fabio Scap, Aeffe, Lacinskij e Calandra.





Cantante dall’estensione vocale multi-ottava e compositrice, Dalila Kayros (nome d’arte di Dalila Usai) esplora le profondità della voce umana, trasformandola in un’esperienza sonora ipnotica e viscerale. Le sue performance evocano paesaggi sonori potenti, in cui vocalizzi ritualistici si intrecciano con melodie evocative, ritmi distorti ed elementi eterei. La sua ricerca musicale trascende i confini dei generi, spingendosi in territori inesplorati dove suoni primordiali e ultraterreni si fondono in un viaggio mistico e sensoriale. Attraverso un uso magistrale della voce e delle sonorità atmosferiche, Kayros crea un universo sonoro unico, capace di trasportare l’ascoltatore in una dimensione fuori dal tempo.

Dalila Kayros

Il 4 aprile scorso è uscito il nuovo album “Khthonie” pubblicato da Subsound Records. “Khthonie” è un urlo dagli inferi, il sogno di una terra libera in questi tempi apocalittici! Cattura il suono delle duplici forze della terra – creazione e distruzione –, della vita che emerge dal sottosuolo. È un disco di scontri tonali ed emotivi intenzionali, come risulta evidente dal suo sorriso sardonico sulla copertina, raggiante mentre fissa l’abisso. Dalila Kayros incarna le qualità oscure e distruttive delle Divinità Ctonie, con voci urlate e improvvisi cambiamenti di umore, mentre la produzione elettronica generativa di Danilo Casti aggiunge un elemento di indisciplinata casualità alle loro performance.





Ad aprire la serata, si esibiranno Glinca e Panda49. Glinca è il nuovo nome d’arte del compositore catanese Tazio Iacobacci attivo dalla scena noise degli anni ’90. Dalla batteria all’elettronica, passando per paesaggi sonori acustici e modular synth, un viaggio tra texture ipnotiche e sperimentazione sonora.

Biglietti: € 15. Prevendita on line € 12 su https://dice.fm/partner/dice/event/mxkw2w-dalila-kayros-live-disclosure-24th-apr-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets Ridotto € 10 studenti e tesserati Associazione culturale Doremillaro (solo al botteghino). Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6, Catania

Luogo: Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Asia, 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: concerto

Data Inizio: 24/04/2025

Data Fine: 24/04/2025

Ora: 21:30

Artista: Dalila Kayros

Prezzo: 15.00

Info:

Link: https://www.zoculture.it/event/dalila-kayros-live-disclosure/

