Martedì 5 Dicembre a Siracusa workshop gratuito di Wonderful Italy per lo sviluppo delle aziende del settore cleaning, in collaborazione con Fondazione Val di Noto e la cooperativa sociale L’arcolaio.

Il boom degli affitti brevi ha contribuito ad ampliare l’offerta ricettiva in molte città italiane. Nella sola città di Siracusa oltre 3000 sono gli annunci attivi di case vacanza e locazioni turistiche che generano una richiesta crescente di servizi professionali connessi all’ospitalità diffusa (pulizia, lavanderie specializzate, logistica…).

Agli operatori attivi in questi settori produttivi, la crescita e la progressiva professionalizzazione del settore degli affitti brevi in italia offrono opportunità di crescita e richiedono anche un impegno per il miglioramento delle proprie prestazioni in termini di innovazione organizzativa, qualità, professionalità, sicurezza dei dipendenti, sostenibilità ambientale.

In questo ambito, Wonderful Italy – la più grande azienda italiana di ospitalità ed esperienze, per numero di case vacanza gestite direttamente ed esperienze turistiche commercializzate (wonderfulitaly.eu) – promuove regolarmente workshop e occasioni di networking non soltanto per aziende della filiera strettamente turistica ma anche aziende fornitrici di servizi di facility management, logistica, pulizie, lavanderia.

Si tratta di appuntamenti gratuiti di aggiornamento e formazione su ospitalità, cleaning e facility management nelle case vacanza, in cui si presentano dati sulla destinazione, tendenze e prospettive per il settore, come contributo allo sviluppo di imprese e coop. locali interessate a operare nel settore degli Affitti brevi e alla qualificazione del proprio personale.

Nata nel 2017 su impulso di Oltre Impact, venture capital pioniere nell’Impact Investing in Italia, nei primi 10 mesi del 2023, Wonderful Italy ha ospitato oltre 170.000 viaggiatori per un totale di oltre 750.000 presenze in oltre 70 destinazioni italiane.

Radicata dal 2017 nella Sicilia Orientale, dove gestisce oltre 200 appartamenti e ville, Wonderful Italy investe nella professionalizzazione delle competenze locali coinvolgendo piccoli operatori e micro-imprese che rappresentano oltre il 75% della rete di partner e fornitori, perché crede che l’accoglienza del turista sia una fondamentale risorsa per lo sviluppo del territorio.

Dopo i primi incontri tenutisi a Palermo, Bologna, Bellagio, Napoli, Ostuni, Genova, il 5 dicembre 2023 è il turno di Siracusa, con un workshop dal titolo:

Pulizie professionali per gli affitti brevi.

Workshop per le imprese e il personale su efficacia, qualità e sostenibilità

L’evento di Siracusa sarà articolato in una sessione mattutina, dedicata a condividere dati e tendenze sulla destinazione, presentazioni su metodologie e processi organizzativi e una sessione pomeridiana dedicata alla formazione e aggiornamento sul campo con esercitazioni pratiche dedicato agli operatori e operatrici impegnati nella pulizia degli appartamenti turistici.

Nella prospettiva di conciliare sviluppo, attività economiche e inclusione sociale attraverso il turismo, il Workshop di Siracusa è organizzato in collaborazione con la Fondazione di Comunità Val di Noto e l’Arcolaio Società Cooperativa, e sarà pertanto finalizzato anche alla promozione delle opportunità di inclusione di giovani e persone in uscita dal circuito penale in cerca di occupazione nel settore turistico.

Fondazione di Comunità Val di Noto Ets – Ente Filantropico

La Fondazione di Comunità Val di Noto è nata nel 2014 si iniziativa delle Diocesi di SIracusa e di Noto per promuovere processi di crescita delle persone e delle comunità, a partire dalle situazioni di maggiore fragilità sociale, con prioritaria attenzione al superamento delle diverse forme di emarginazione facilitando l’apertura dei sistemi locali allo scambio di risorse, conoscenze, opportunità, all’attrazione di talenti creativi. E’ molto attiva nella promozione di nuove imprese basate su un modello di sviluppo sostenibile e socialmente responsabile. Nei suoi nove anni di attività la Fondazione ha sostenuto oltre 140 progetti investendo nel sociale oltre 4.000.000,00 di euro.

l’Arcolaio Società Cooperativa

L’Arcolaio è una cooperativa sociale di tipo B nata a Siracusa nel 2003 con lo scopo primario di offrire percorsi qualificati di reinserimento sociale e lavorativo a persone in esecuzione penale interna ed esterna alle carceri. All’interno della Casa Circondariale di Siracusa, la cooperativa ha avviato un laboratorio di produzione che attraverso il marchio “Dolci Evasioni” distribuisce in tutta Italia e all’estero prodotti tipici siciliani, biologici e senza glutine.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione. Sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Info e conferme di partecipazione: progetti.speciali@wonderfulitaly.eu

Ringraziamo la Fondazione Val di Noto per l’ospitalità presso il ,

Luogo: Centro Turistico SOS Tourist, Piazza Minerva, 5, SIRACUSA, SIRACUSA, SICILIA

